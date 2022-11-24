«Зажигательное» новогоднее шоу с научным подходом будет радовать посетителей Робостанции все новогодние праздники

Выставка Робостанция с 24 декабря по 7 января превратится в новогоднюю лабораторию благодаря химическому шоу «Элементарная Елка».

Современная интерактивно-научная сказка не только расскажет юным посетителям развлекательную новогоднюю историю, но и даст возможность окунуться в мир науки: детям предстоит помогать Деду Морозу, разгадывая научные загадки и участвуя в физико-химических экспериментах.

По сюжету, в канун Нового года в лаборатории новогодних подарков «Робостанции» возник переполох: профессор Фаер и профессор Сноу, помощники главного изобретателя подарков Деда Мороза, получили от него заколдованное письмо, но никак не могут его расколдовать. Вместе с гостями шоу с помощью науки ученые попробуют расшифровать письмо и зажечь главный элемент шоу – новогоднюю Елку.

«Элементарная Елка» сочетает в себе как активные игры, так и образовательные активации. Во время шоу посетители получат возможность поучаствовать в настоящих научных экспериментах, создать инженерные сувениры вместе с родителями, выучить роботанец и повеселиться на бумажной дискотеке Деда Мороза.

Помимо развлекательной 50-минутной программы гости «Элементарной Елки» смогут посетить игровую экскурсию на тему цифрового будущего и инженерных профессий, а также познакомиться со знаменитыми роботами-резидентами Робостанции.

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