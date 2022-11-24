Будущее Москва-Сити представили на новой выставке Музея Транспорта Москвы

«Вокруг Москва-Сити» — так называется новый плакатный проект Музея Транспорта Москвы, который посвящен возможным векторам развития основных транспортных объектов, окружающих деловой комплекс. Например, Третьего транспортного кольца, Дорогомиловского тоннеля, моста Багратион, станции МЦК Деловой центр и других. Футуристические иллюстрации прогнозируют их трансформацию в ближайшие 100 лет. Сами изображения были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Выставка разместилась в пешеходной зоне Москва-Сити и продлится до конца мая. QR-код на плакатах переведёт на аудиоэкскурсию по выставке.

«Москва-Сити — самый динамично развивающийся транспортный хаб Москвы, который оказался на пересечении сразу нескольких важных транспортных артерий. Здесь расположено несколько станций метро, станция МЦК, рядом Москва-река, Третье транспортное кольцо и пространство для средств персональной мобильности. С самого появления деловой комплекс и район вокруг него ассоциируется у горожан и гостей столицы с темой урбанистического развития и, соответственно, развития транспортного сообщения в городе. А как он может трансформироваться в будущем, мы помечтали в нашем новом проекте “Вокруг Москва-Сити”», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

На выставке можно будет узнать, например, почему станция метро «Международная» имеет все шансы стать «Межпланетной», где могут расположиться стоянки для воздушных «автобусов» и такси, грузовых и прогулочных аэростатов и дирижаблей и какой тоннель может стать базой зарядки и ожидания роботов-аватаров.

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