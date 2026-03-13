«Зенит навсегда»: в Петербурге состоялся закрытый показ масштабного фильма о футбольном клубе

В кинотеатре Cinéma Michèle прошла закрытая премьера документальной ленты «Зенит навсегда». Первыми оценить фильм смогли игроки, тренеры, легенды и ветераны клуба.

Проект «Зенит навсегда» включает полнометражный документальный фильм и сериал из пяти эпизодов, созданный студией издания Спортс» при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER и видеосервиса RUTUBE (входят в состав «Газпром-Медиа Холдинга»). Это масштабное исследование более чем столетней истории легендарного петербургского клуба — от первых побед до современных триумфов.

«Без голосов миллионов болельщиков, без тех, благодаря кому были завоеваны самые главные клубные награды, без этой невероятной энергии „Зенит“ был бы другим. В этом фильме и сериале создатели постарались показать: за каждой победой стоят не только игроки и тренеры, но и те, кто годами поддерживает нас во время больших побед и болезненных поражений. Этот проект бережно соединяет наше клубное прошлое и настоящее, и я рад, что мы смогли передать ту особую атмосферу, в которой живёт команда. Когда видишь, как оживает история — от первых побед до наших дней, — понимаешь: „Зенит“ — это нечто большее, чем футбол. Это семья, это город, это память, которую мы бережно храним и передаём дальше», — подчеркнул председатель правления сине-бело-голубых Константин Зырянов.

«При создании проекта стояла сложная и амбициозная задача — отразить феномен „Зенита“. И я считаю, нам это удалось. Масштабный проект „Зенит навсегда“ — это часть столетней истории самого популярного футбольного клуба в России, клуба, известного и популярного далеко за пределами нашей страны.

„Зенит“ — это игроки, тренеры, стадион, преданные болельщики и история успеха. Он стал еще одним символом Северной столицы, и представить Санкт-Петербург без него уже невозможно.

Уже совсем скоро зрители PREMIER и RUTUBE смогут увидеть и фильм и документальный сериал про „Зенит“, и я с нетерпением жду их отзывы», — сказал генеральный продюсер PREMIER и RUTUBE Давид Кочаров.

Зрители увидели уникальные архивные кадры, эмоциональные интервью с игроками разных поколений — и историю клуба глазами тех, кто создавал её на поле и на трибунах. После показа состоялось общение с создателями, которые ответили на вопросы журналистов и поделились закулисными историями со съёмок.

«Для нашей команды это был не просто фильм о клубе, а очень личный проект. Целью было оживить историю «Зенита» и масштаб проекта оказался по-настоящему беспрецедентным: редкая архивная хроника и инновационные технические решения, десятки встреч и интервью с представителями разных поколений, несколько стран и уникальные локации. Уверен, нам удалось не подвести тех, кто создавал историю клуба на поле и вне его», — отметил генеральный директор Спортс” Евгений Коврин.

В проекте приняли участие председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, легенды клуба Владислав Радимов и Андрей Аршавин, братья Александр и Михаил Кержаковы, лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба, рекордсмены по матчам за клуб среди иностранцев Николас Ломбертс и Данни, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, культовые личности Петербурга — музыкант Александр Розенбаум и комик Антон «Бандерас» Иванов и многие другие. Авторы фильма — Александр Дорский и Максим Воеводин, режиссер — Андрей Ананин.