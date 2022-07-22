«Зеленый подиум» в саду им. Баумана оживит литературных персонажей

23 и 24 июля в саду им. Н.Э. Баумана состоится фантастический по красоте и креативу фестиваль моды и роста «Зеленый подиум», на котором оживут легендарные литературные персонажи. Неудивительно, что событие, объединяющее моду, искусство и любовь к природе, пройдет именно в саду им. Н.Э. Баумана, который своим великолепием всегда привлекал творческих людей, стремящихся к красоте.

В рамках «Зеленого подиума» более 50 модельеров и производителей одежды из России и стран СНГ покажут, на что они способны. Свои модные коллекции представят ДушеГрея, Алёна Нега, Татьяна Андрианова, KATYA EROKHINA, TWO EAGLES, ANETA UOTMAN, Эльвира Баско, SOKOLOVA BOGORODSKAYA, JAN&PARASKEVA, SOUL HYGGE, Ежанька, Наз Маер, Something Special, Koacs, этичный бренд женской одежды ASUR и многие другие.

Главная цель события – поддержать отечественных дизайнеров, дать им возможность развивать собственные бренды, получить поддержку от специалистов. Организаторы мероприятия, event-агентство с 17-летним стажем Liga Pro, уверены, что «Зеленый подиум» поможет вывести отечественные бренды на новый уровень.

«Главный источник вдохновения для художников и дизайнеров – природа. Именно она дарит творческим людям вдохновение на новые формы, которые они воплощают в своих шедеврах», — объясняют организаторы «Зеленого подиума», которые намерены приблизить моду к природе и обществу.

Фестиваль пройдет на открытой площадке и будет посвящен теме экологии. По «живому подиуму» пройдут более 500 моделей в нарядах от отечественных дизайнеров. Гала-показ состоится в историческом Гроте «Бельведер» и уникальной зеленой арке «Берсо». Здесь также пройдёт перформанс «Русская классика на языке современной моды». В нем примут участие звезды эстрады, театра и кино.

Свои эко-идеи продемонстрируют художники и парфюмеры в рамках арт-галереи и зеленого маркета. В рамках события пройдут экспертные лектории. Приглашенные спикеры расскажут посетителям о дачных трендах, практиках эко-самоощущении и культуре потребления сада. Также эксперты помогут разобраться в особенностях эко-этикета и подберут ароматы к стихам Александра Пушкина, Шарля Бодлера и Ивана Бунина.

На летней сцене сада состоится большая музыкальная программа — праздничный концерт со звездами эстрады. Поддержали проект Алла Довлатова, Родион Газманов, Яна Поплавская, Анастасия Макеева, Ирина Лачина, Екатерина Директоренко, Константин Соловьёв, Анастасия Ларина, Татьяна Гольцова, Ирина Дмитракова, Илья Зудин, Дмитрий Захаров, Ирина Гурина, Костя Грим, Александр Староверов, Ирина Сашина, Наталья Новикова (ДушеГрея), Владислав Тюкин и многие другие. Лицом проекта стала юная певица и модель Анастасия Сизикова.

В программу фестиваля входит финал конкурса талантливых дизайнеров, стилистов и визажистов. Соревнование ожидает и профессиональных флористов. Также в ходе события состоится церемония вручения премии «Зеленый подиум 2022».

Гостям фестиваля предлагается прийти в парк в вечерних нарядах. Посетители смогут ощутить себя на настоящем светском рауте, совместить посещение модных показов и музыкальных концертов, знакомство с современными трендами и отдых на свежем воздухе.

Подробности об участии в фестивале и его программе можно узнать на сайте: https://zeleniy-podium.ru .

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