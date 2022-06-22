Редакция СМИ АртМосковия присоединятеся к акции Всероссийская минута молчания

22 июня в День памяти и скорби в 12.15 по московскому времени пройдет Всероссийская минута молчания. Редакция СМИ АртМосковия станет участником акции Памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

В этот день и в это время мы публикуем музыкальное произведение нашего младшего редактора, композитора и художника Александры Несновой «Память».

Музыкальное произведение было впервые публично исполнено автором на Международном конкурсе в концертном зале гостиницы «Космос» (Москва) в декабре 2021 года.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.