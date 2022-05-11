Жора МАКАРОВ: «Хочу писать такую музыку, которую бы слушали годами»

Жора Макаров — творческая личность, восходящая звезда, пробует себя в разных жанрах и амплуа: актер, блогер, радиоведущий, журналист и модельная сфера. В интервью Жора рассказал о начале своей музыкальной карьеры, первых шагах, идеях и поделился планами на будущее.

– Жора, приветствуем! Расскажи, что тебя вдохновило записать свою первую песню?

– Добрый день! Первую песню «Метеор» я записал в возрасте 11 лет со своими преподавателями по вокалу и актерскому мастерству, потому что любил слушать много музыки и захотел познакомиться с процессом создания и написания песни! Мы сняли позже на неё очень красивый клип, и я загорелся этим творчеством.

– Расскажи о своём опыте работы со звёздами?



– Я часто выступаю на мероприятиях в Москве и постоянно встречаю популярных артистов, которые тоже выступают со мной на одной сцене, так же я работаю иногда на радио и приглашаю в гости на эфир разных медийных личностей, у меня были известные блогеры на интервью, были Хабиб и певица Жасмин.

– Ты снимался в сериале, расскажи о своих ощущениях на съёмках?

– Съемки сериала, в который меня пригласили, длились около месяца, в нем принимали участие известные блогеры, такие как Лиза Анохина, Сергей Дружко, Никита Златоуст, Дэм и другие. Мне очень понравился сам процесс, было весело, комфортно, и я получил незабываемый опыт съемок, мне он очень пригодился!

– Ты бы хотел всю свою жизнь связать с музыкой? Как ты понял, что это твоё призвание?

– Музыку люблю, как и многие, но именно процесс написания песни, ее записи и выпуска — это мое, уже 4 года занимаюсь этим и только больше и больше увлекаюсь.

– Что сейчас для тебя значит музыка?

– Музыка — это творческий процесс, но многие сейчас пишут музыку не для души, а просто, чтобы было. Я, конечно, хочу писать такую музыку, которую бы слушали годами.

– Было ли тебе страшно, когда ты в первый раз выходил на сцену?

– Я занимался в творческой студии и там всегда в любой момент дети могли выходить на небольшую сцену и петь своим соученикам что хотели, для опыта. Я, конечно, стеснялся, но со временем страх уходит и ты влюбляешься в сцену и ждёшь, наоборот, своего выхода!

– Какие уроки ты усвоил за свою творческую карьеру? И чтобы ты посоветовал начинающим артистам?

– Быть собой, исполнять то, что тебе подходит. Должно нравится то, что ты делаешь в первую очередь самому себе, не обращать внимание на плохие комментарии общества, а идти только вперёд!

– Тебе нравится твоя популярность?

– Думаю, что я ещё не популярный артист, но мне очень приятно внимание моих фанатов, девчонок ,которые приезжают поддержать меня почти на каждый концерт, ребята тоже есть, которые мне пишут, что им нравятся мои песни, конечно популярность не всегда хорошо для человека, так как есть много людей злых, но тут главное идти к цели и не обращать внимания на ненавистников.

– Кем бы ты сейчас был, если бы не твоя музыкальная карьера?

– Конечно, если выйдет, то буду совмещать музыку и учебу, без музыки больше бы выделил времени для IT, разработки и создание сайтов, игр, но я думаю, что совместить получится.

– Ты бы хотел что-то поменять в своём имидже?

– Я взрослею, и все конечно меняется, я ещё в поиске себя.

– С кем из артистов ты бы хотел поработать/записать фит?

– Хотел бы поработать с такими артистами как, Егор Шип, Егор Крид и Клава Кока.

– Кто твоя главная поддержка?

– Конечно родители в первую очередь, а так же мои поклонники.

– Поделись своими планами на этот год?

– Записать ещё несколько песен, снять видеоклип, поучаствовать в передачах на тв и инет площадках, и провести еще интересные радиоэфиры. Конечно, планов много, хочу еще в большом кино себя попробовать, например.

– Гордишься ли ты своими успехами?

– Конечно, но мне всегда кажется, что я сделал мало… Поэтому всегда в работе и готов покорять новые и новые вершины.

– Делал ли ты то, что противоречит твоим принципам?

– Мне иногда приходилось выступать с материалом, который мне не нравился, но это был больше экзамен, например отчетные сценки в творческих студиях, это не мое, но в любом случае это опыт.

– Ты бы хотел быть образцом для подражания?

– Очень, поэтому стараюсь писать качественную музыку, которая приносит удовольствие не только мне, но и моим слушателям.

– По твоему мнению, что должен сделать каждый человек за всю жизнь?

– Человек должен заниматься любимым делом, это то, что приносит и счастье и заработок. Нужно найти свое предназначение и двигаться в этом направлении.

– Есть ли у тебя какие-то принципы, которых ты стараешься придерживаться?

– Принципиально важно быть человеком в любой ситуации.

Беседовала Марта САФИНА,

Фото из личного архива музыканта

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