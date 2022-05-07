София ФЕСЬКОВА: «У меня есть такая нереальная мечта, как коллаборация с Black Pink или Hatsune Miku»

София Феськова — талантливая юная российская певица, представившая Россию на конкурсе «Детское Евровидение – 2020». Несмотря на свой небольшой возраст, София успела многого достичь и принять участие в важных мероприятиях. Она снимается в рекламных роликах, принимает участие в модных показах, участвует и побеждает в отечественных и международных музыкальных конкурсах, исполняет ведущие роли в мюзиклах, выступает на одной сцене со звездами отечественного шоу-бизнеса. У Софии очень большая аудитория слушателей и поклонников, которые верят в юное дарование и не сомневаются, что все ее главные победы еще впереди.

– Когда ты поняла, что музыка это твоё призвание? Расскажи о первых шагах в мире шоу-бизнеса? С чего всё началось?

– Мои первые музыкальные способности заметила воспитательница в детском саду. Я сама просила ее научить меня играть на фортепиано. И уже тогда у меня был не по годам сильный голос. В 5 лет меня отвели в музыкальную студию «Непоседы», где начал ещё больше раскрываться мой музыкальный талант. В 7 лет меня отвели ещё и в музыкальную школу им. Римского-Корсакова по классу фортепиано.

– Помнишь свой первый выход на сцену? где и когда это было? Насколько сильно ты волновалась или наоборот легко себя чувствовала?

– Да, это был мой первый вокальный конкурс, где я исполнила песню «Рыжий кот», мне очень нравился мой костюм рыжего котёнка и сама песня. Я уже не помню насколько сильно я волновалась, но справилась отлично, сразу попала в тройку лучших. И уже в 6 лет у меня состоялся сольный дебют на одной из главных сцен Петербурга БКЗ «Октябрьский» с песней А.Б. Пугачевой «Все могут короли».

– Как удаётся совмещать учебу и творческую деятельность? Насколько плотный у тебя график? Что стоит на первом месте?

– Конечно, бывает трудно совмещать, особенно когда надо уезжать в другой город. Стараюсь делать домашнее задание в любых условиях, поезде, самолёте, между репетициями. Сложнее с инструментом, который не всегда бывает под рукой. Но мне нравится такая насыщенная, яркая, интересная и творческая жизнь. Я бы больше хотела заниматься музыкой, чем школой, но, конечно же, образование очень важно и несмотря на все трудности в школе я учусь на 4-5.

– Ты участвовала во многих конкурсах, один из самых важных и значимых. Конкурс «Детское Евровидение — 2020», расскажи что было самым запоминающим и ярким в этой истории, подготовка, само выступление, ажиотаж который вокруг происходит или всё вместе?

– Мне очень понравилось это время, у меня было много интервью, съёмок, выступлений, мне нравился весь подготовительный процесс. Между победой в национальном отборе и выступлением на самом Детском Евровидении, я ещё приняла участие в конкурсе «Детская Новая Волна», где я заняла второе место. Это было очень насыщенное эмоциями время. Было очень интересно давать интервью жителям разных стран от Австралии до Канады. Очень было интересно познакомиться с участниками из разных стран. Жалко, что я не смогла принять участие в очном конкурсе, конечно запись выступления в съемочном павильоне не заменит сцену и зрителей. Я довольна тем, как я справилась с волнением, как я спела. Конечно, я хотела занять более высокое место, но участие в таком масштабном конкурсе в 11 лет — это очень классно!

– Твоё отношение в целом к музыкальным конкурсам? Что для тебя важнее, победа или участие?

– Я на самом деле люблю дух соревнования, меня конкурсы мотивируют на развитие своего таланта, во время подготовки к Детскому Евровидению мне кажется, я стала гораздо сильней и морально и вокально. Конкурсы закаляют характер, учат работать над собой, воспринимать адекватно как победу, так и поражение. На конкурсе я стараюсь выложиться, сделать все от меня зависящее, усовершенствовать себя, а место конечно имеет значение, но это не должно быть самым важным. После конкурса делаю выводы, продолжаю работать над собой и идти вперёд. И считаю ужасным, когда победителя начинают обвинять проигравшие, люди, которые и представления не имеют через что пришлось пройти этому человеку, чтобы оказаться лучшим в данном конкурсе, ведь когда то и ты победишь, и тебе будет приятно такое отношение? Если ты боишься проиграть, не ходи на конкурс!

– Кто твоя главная поддержка и опора в творческих вопросах? С кем ты советуешься и чьему мнению доверяешь?

– Моя главная опора — моя мама и все мои родственники. Они меня очень поддерживают. Конечно, я стараюсь прислушиваться к мнению профессиональных педагогов. Я очень благодарна всем, кто помогает мне на моем творческом пути, я уверена, что не разочарую их. Всегда готова учиться новому и совершенствовать свои способности.

– Ты всегда потрясающе выглядишь! Кто занимается твоим стилем?

– Спасибо большое! В основном это моя мама, она даже сама сшила мне некоторые платья. Но сейчас я стараюсь и сама принимать участие в составление образа. У меня скоро выйдет новый трек и для обложки я сама придумала костюм и дизайнер Зоя Гордеева осуществила мою задумку. Очень довольна своим первым таким опытом.

– Какая твоя любимая одежда на сцене и в жизни?

– В жизни я люблю одежду, чем удобнее, тем лучше. На сцене уже все по-другому, в зависимости от того какой концерт, классический или молодежный, подбирается мой образ.

– Есть ли у тебя кумиры в профессиональном плане? На кого равняешься?

– Любимые артисты с возрастом у меня меняются, сейчас я очень люблю слушать K-pop и J-rock. Мои кумиры это Winter из Aespa, у нее очень красивый голос и она здорово берет высокие ноты и Соён из (G)I-dle, потому что она смогла сама написать весь новый альбом для своей группы и обладает множеством сценических навыков, которым я бы хотела научиться. Для написания своего следующего трека я вдохновилась J-rock музыкой. В конце мая состоится премьера.

– А с кем мечтаешь спеть дуэтом?

– Сейчас у меня есть такая нереальная мечта, как коллаборация с Black Pink или Hatsune Miku.

– Над чем сейчас работаешь в творческом плане, поделись своими планами на ближайшие год? Чего ожидать твоим поклонникам?

– Сейчас я работаю над новыми современными релизами, они будут несколько отличаться от предыдущих моих работ, а так же готовлю новые каверы. Сейчас меня все больше привлекает Rock, pop-rock, J-rock и K-pop.

Хочу ещё снять новые клипы. Очень надеюсь, мои новые работы понравятся моим слушателям.

– У тебя настолько активная творческая деятельность, столько выступлений, расскажи о самых ярких, которые запомнились больше всего?

– Да, я много выступаю на всевозможных городских праздниках, играла главные роли в мюзиклах, но хотелось бы выступать ещё больше. Я очень стараюсь так спеть, чтобы запомниться зрителям, чтобы они хотели увидеть, послушать меня ещё и ещё. Мне очень запомнилось выступление на празднике выпускников «Алые Паруса», где я исполняла роль Ассоль, у меня была сцена в виде маяка, которая поднималась вверх во время моего выступления, а на небе раздавался потрясающий фейерверк! Все происходило во время прямого эфира. Это были непередаваемые эмоции! Ещё мне очень запомнилось мое выступление на празднике 9 мая в Ледовом Дворце, где была огромная сцена с которой я спускалась в центр звезды и исполняла песни «Небо славян» и «Миллион Голосов», а тысячи зрителей светили своими фонариками.

Беседовала Марта САФИНА,

Фото — из личного архива Софии ФЕСЬКОВОЙ

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