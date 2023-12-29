Якутское кино заработало рекордные 100 миллионов рублей

По итогам 2023 года якутская киноиндустрия преодолела рекордную отметку в 100 млн рублей по кассовым сборам. В 2022 году выручка составляла 73 млн рублей, а в 2021 году — 61 млн рублей.

Лидером по сборам в 2023 году оказалась нашумевшая картина Степана Бурнашева «Айта», успевшая собрать 26 млн рублей до отзыва прокатного удостоверения, из них — 22 млн в Якутии.

В уходящем году на экраны вышло 10 премьер, 8 из них окупились в прокате. Пальма первенства опять же у «Айты», которая была снята за 4,5 млн рублей. «Лоокуут и Ньургусун» с бюджетом 6 млн рублей собрал в прокате около 22 млн. Одна из декабрьских премьер – «Харчы. Иэстэбил» от Национальной вещательной компании «Саха», которая вышла 7 декабря и была снята за 2 млн рублей, заработала более 8 млн. 21 декабря начался прокат одной из самых ожидаемых в республике лент – комедии «Зина Леха-2. Новогодний маскарад», по оценкам экспертов, эта картина должна получить неплохие финансовые результаты.

Всего в течение года якутские фильмы в кинотеатрах посмотрели более 300 тысяч зрителей. Около 10% сборов было сделано вне республики.

По мнению генерального директора киносети «Экстра Синема» Петра Чиряева, росту сборов способствует открытие новых кинозалов в районах республики. Кинозалы с использованием технологии «Экстра Синема» открылись в 27 населенных пунктах Якутии. Их количество планируют довести до 150 в 2024 году при поддержке Фонда национальных технологических инициатив.

Напомним, разработанное в Якутии оборудование «Экстра Синема» стоит в пять раз дешевле иностранного аналога, благодаря чему им можно оснащать кинотеатры не только крупных городов, но и малых населенных пунктов. Оно представляет собой полноценную экосистему для кинотеатров, включая возможность подключения сервисов по продаже билетов, программы «Пушкинская карта» и отчислений по авторским правам.

В августе 2023 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» подготовить программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах страны. При этом предлагается использовать технологии «Экстра Синема». В общей сложности планируется оснастить около 20 тысяч домов культуры по всей стране.