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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойLIFESTYLEЗвезды Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV выступили в «Три вокзала. Депо» 

Звезды Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV выступили в «Три вокзала. Депо» 

editor
By editor
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Депо
Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В фудмолле «Три вокзала. Депо» состоялся концерт номинантов Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. В преддверии главного музыкального события весны звезды поделились своими ожиданиями от церемонии, а телеканал разыграл среди гостей пригласительные.

Концерты в «Три вокзала. Депо» стали традицией для телеканала RU.TV. Погрузиться в атмосферу музыкального праздника вместе с номинантами, услышать любимые песни и потанцевать – все это было возможно в минувшее воскресенье. 

Яркие выступления Betsy, WALLEM и Ольги Серябкиной зажгли зал, а креативные интерактивы от ведущих телеканала Ксении Акчуриной и Маши Валуйской зарядили всех энергетикой еще сильнее.

«Мне очень нравится атмосфера здесь! – восхитилась Ольга Серябкина. – Думаю, получился отличный вечер. Я поделилась своей музыкой, и мне было приятно осветить Премию телеканала RU.TV. Я всех приглашаю прийти на церемонию и разделить эмоции от этого невероятного события. Очень жду Премии. Я, кстати, честно проголосовала и отдала свой голос за тех, кого считаю лучшими в этом году».

«Я даже не ожидала, что мне будут так подпевать, ведь площадка не очень большая, – также рассказала Betsy. –  А в итоге все пели вместе со мной! Я в шоке, что у меня столько фанатов. Мне всегда приятно участвовать в концертах, доставлять радость своей аудитории. Мне папа рассказал, что я номинант Премии RU.TV в этом году, чему я очень рада».

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