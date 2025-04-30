Звезды Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV выступили в «Три вокзала. Депо» 

В фудмолле «Три вокзала. Депо» состоялся концерт номинантов Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. В преддверии главного музыкального события весны звезды поделились своими ожиданиями от церемонии, а телеканал разыграл среди гостей пригласительные.

Концерты в «Три вокзала. Депо» стали традицией для телеканала RU.TV. Погрузиться в атмосферу музыкального праздника вместе с номинантами, услышать любимые песни и потанцевать – все это было возможно в минувшее воскресенье.

Яркие выступления Betsy, WALLEM и Ольги Серябкиной зажгли зал, а креативные интерактивы от ведущих телеканала Ксении Акчуриной и Маши Валуйской зарядили всех энергетикой еще сильнее.

«Мне очень нравится атмосфера здесь! – восхитилась Ольга Серябкина. – Думаю, получился отличный вечер. Я поделилась своей музыкой, и мне было приятно осветить Премию телеканала RU.TV. Я всех приглашаю прийти на церемонию и разделить эмоции от этого невероятного события. Очень жду Премии. Я, кстати, честно проголосовала и отдала свой голос за тех, кого считаю лучшими в этом году».

«Я даже не ожидала, что мне будут так подпевать, ведь площадка не очень большая, – также рассказала Betsy. – А в итоге все пели вместе со мной! Я в шоке, что у меня столько фанатов. Мне всегда приятно участвовать в концертах, доставлять радость своей аудитории. Мне папа рассказал, что я номинант Премии RU.TV в этом году, чему я очень рада».