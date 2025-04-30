Выставка к 15-летию образования Южного регионального отделения Российской академии художеств в МВК РАХ

Российская академия художеств представляет выставку, завершающую серию мероприятий, приуроченных к 15-летию образования Южного регионального отделения РАХ. В экспозицию вошли около 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданные членами-корреспондентами и академиками этого Отделения. В числе авторов – Юрий Абисалов, Магомед-Али Алиев, Олег Басаев, Шалва Бедоев, Валерий и Лариса Блохины, Николай Вдовкин, Арсен Гушапша, Магомед Даудов, Светлана Демкина, Николай Дзукаев, Николай Дудченко, Сергей Исаков, Мухадин Кишев, Виталий Коробейников, Евгений Кузнецов, Наталья Курманаевская, Курбанали Магомедов, Руслан Мазлоев, Абдулзагир Мусаев, Сергей Олешня, Сергей Паршин, Алим Пашт-Хан, Алексей Петрухин, Александр Рубец, Юрий Сивачев, Вахид Умарсултанов, Рамазан Усеинов, Акоп Халафян, Руслан Цримов, Валерий Чаусов, Игорь Шипилин. Юбилейная передвижная выставка с успехом прошла в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Краснодаре, Майкопе, а теперь развёрнута в столице.

Российская академия художеств — это крупнейший центр отечественной художественной культуры, который объединяет признанных мастеров изобразительного искусства, внесших весомый вклад в развитие отечественной и мировой культуры. В декабре 2008 года Президиум РАХ принял решение объединить лучших художников Юга России и Северного Кавказа из Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Сочи, Пятигорска, Железноводска, Владикавказа, Махачкалы, Грозного, Нальчика, Элисты, а с 2014 года – талантливых авторов Крыма. Все эти годы Отделение возглавляет ведущий скульптор региона, академик и член Президиума РАХ Сергей Николаевич Олешня. В конце марта 2025 года делегация Российской академии художеств, возглавляемая вице-президентом РАХ Василием Зурабовичем Церетели, посетила Ростов-на-Дону и провела церемонию вручения академических наград и регалий вновь избранным членам Академии. Среди мастеров, получивших академические регалии, был первый академик РАХ из города Симферополя. Многие из членов Отделения преподают в региональных художественных учебных заведениях, разрабатывают учебно-методические программы, проводят мастер-классы, принимают участие в научно-практических конференциях, способствуя повышению профессионального уровня художественного образования, сохранению традиций академической школы.