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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Выставка к 15-летию образования Южного регионального отделения Российской академии художеств в МВК РАХ

ДомойМоскваВыставка к 15-летию образования Южного регионального отделения Российской академии художеств в МВК...

Выставка к 15-летию образования Южного регионального отделения Российской академии художеств в МВК РАХ

editor
By editor
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А.М. Петрухин. Барк Крузенштерн в Севастополе в День Победы. 2014. Холст, масло. 70х100. Собственность автора
А.М. Петрухин. Барк «Крузенштерн» в Севастополе в День Победы. 2014. Холст, масло. 70х100. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку, завершающую серию мероприятий, приуроченных к 15-летию образования Южного регионального отделения РАХ. В экспозицию вошли около 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданные членами-корреспондентами и академиками этого Отделения. В числе авторов – Юрий Абисалов, Магомед-Али Алиев, Олег Басаев, Шалва Бедоев, Валерий и Лариса Блохины, Николай Вдовкин, Арсен Гушапша, Магомед Даудов, Светлана Демкина, Николай Дзукаев, Николай Дудченко, Сергей Исаков, Мухадин Кишев, Виталий Коробейников, Евгений Кузнецов, Наталья Курманаевская, Курбанали Магомедов, Руслан Мазлоев, Абдулзагир Мусаев, Сергей Олешня, Сергей Паршин, Алим Пашт-Хан, Алексей Петрухин, Александр Рубец, Юрий Сивачев, Вахид Умарсултанов, Рамазан Усеинов, Акоп Халафян, Руслан Цримов, Валерий Чаусов, Игорь Шипилин. Юбилейная передвижная выставка с успехом прошла в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Краснодаре, Майкопе, а теперь развёрнута в столице.

 Российская академия художеств — это крупнейший центр отечественной художественной культуры, который объединяет признанных мастеров изобразительного искусства, внесших весомый вклад в развитие отечественной и мировой культуры. В декабре 2008 года Президиум РАХ принял решение объединить лучших художников Юга России и Северного Кавказа из Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Сочи, Пятигорска, Железноводска, Владикавказа, Махачкалы, Грозного, Нальчика, Элисты, а с 2014 года – талантливых авторов Крыма. Все эти годы Отделение возглавляет ведущий скульптор региона, академик и член Президиума РАХ Сергей Николаевич Олешня. В конце марта 2025 года делегация Российской академии художеств, возглавляемая вице-президентом РАХ Василием Зурабовичем Церетели, посетила Ростов-на-Дону и провела церемонию вручения академических наград и регалий вновь избранным членам Академии. Среди мастеров, получивших академические регалии, был первый академик РАХ из города Симферополя. Многие из членов Отделения преподают в региональных художественных учебных заведениях, разрабатывают учебно-методические программы, проводят мастер-классы, принимают участие в научно-практических конференциях, способствуя повышению профессионального уровня художественного образования, сохранению традиций академической школы.

Ю.Х. Абисалов. Светлый путь. 2022. Холст, масло, текстура. 120х140. Собственность автора
Ю.Х. Абисалов. Светлый путь. 2022. Холст, масло, текстура. 120х140. Собственность автора
Р.Э. Усеинов. Буйвол. 2022. Холст, масло. 70х110. Собственность автора
Р.Э. Усеинов. Буйвол. 2022. Холст, масло. 70х110. Собственность автора
Н.Я. Дудчфенко. Сон. Эсхатология. 2005-2014. Холст, масло. 135х150. Собственность автора
Н.Я. Дудчфенко. Сон. Эсхатология. 2005-2014. Холст, масло. 135х150. Собственность автора
Н.Я. Дудченко. Байды в Юркино. Август. 2021. Холст, масло. 75х90. Собственность автора
Н.Я. Дудченко. Байды в Юркино. Август. 2021. Холст, масло. 75х90. Собственность автора
Н.М. Вдовкин. Уходящая эпоха. 2021. Медь, горячая эмаль. 65х90. Собственность автора
Н.М. Вдовкин. Уходящая эпоха. 2021. Медь, горячая эмаль. 65х90. Собственность автора
М.И. Кишев. Коррида в Испании II. 2014. Картон, масло. 73х59. Собственность автора
М.И. Кишев. Коррида в Испании II. 2014. Картон, масло. 73х59. Собственность автора
А.М. Рубец. Кумганы и гранаты. 2020. Холст, масло. 95х105. Собственность автора
А.М. Рубец. Кумганы и гранаты. 2020. Холст, масло. 95х105. Собственность автора
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