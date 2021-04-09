12 апреля подмосковные библиотеки покажут трансляцию беседы с Борисом Волыновым – участником первого отряда космонавтов

В День космонавтики, 12 апреля, подмосковные библиотеки покажут трансляцию беседы с последним ныне живущим участником первого отряда космонавтов, дважды Героем СССР Борисом Волыновым.
Свой первый космический полет он совершил 15 января 1969 года на корабле «Союз‑5». 6 июля 1976 года совершил второй космический полет на корабле «Союз-21».
Старт беседы с Борисом Волыновым – в 9.07. Именно в это время 60 лет назад с космодрома «Байконур» был запущен пилотируемый корабль «Восток», на борту которого находился Юрий Гагарин – первый человек в мировой истории, совершивший полет в космическое пространство.
В 12.00 будет показана трансляция беседы с Евгением Тарелкиным, российским космонавтом, Героем Российской Федерации, участником российского эксперимента SIRIUS (техническая подготовка к лунным миссиям).Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.