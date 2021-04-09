12 апреля подмосковные библиотеки покажут трансляцию беседы с Борисом Волыновым – участником первого отряда космонавтов

В День кос­мо­нав­ти­ки, 12 апре­ля, под­мос­ков­ные биб­лио­те­ки пока­жут транс­ля­цию бесе­ды с послед­ним ныне живу­щим участ­ни­ком пер­во­го отря­да кос­мо­нав­тов, два­жды Геро­ем СССР Бори­сом Волыновым.

Свой пер­вый кос­ми­че­ский полет он совер­шил 15 янва­ря 1969 года на кораб­ле «Союз‑5». 6 июля 1976 года совер­шил вто­рой кос­ми­че­ский полет на кораб­ле «Союз-21».

Старт бесе­ды с Бори­сом Волы­но­вым – в 9.07. Имен­но в это вре­мя 60 лет назад с кос­мо­дро­ма «Бай­ко­нур» был запу­щен пило­ти­ру­е­мый корабль «Восток», на бор­ту кото­ро­го нахо­дил­ся Юрий Гага­рин – пер­вый чело­век в миро­вой исто­рии, совер­шив­ший полет в кос­ми­че­ское пространство.

В 12.00 будет пока­за­на транс­ля­ция бесе­ды с Евге­ни­ем Тарел­ки­ным, рос­сий­ским кос­мо­нав­том, Геро­ем Рос­сий­ской Феде­ра­ции, участ­ни­ком рос­сий­ско­го экс­пе­ри­мен­та SIRIUS (тех­ни­че­ская под­го­тов­ка к лун­ным миссиям).

укра­ли