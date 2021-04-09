Семинар «Продвижение культурных проектов: как сделать, чтобы о вас узнали?» пройдет в режиме онлайн

15 апреля 2021 года состоится следующий бесплатный онлайн-семинар просветительского проекта Российского фонда культуры, организованный в рамках Российско-Финляндского культурного форума: «Продвижение культурных проектов: как сделать, чтобы о вас узнали?». Участники семинара вместе с экспертом Татьяной Гетман обсудят специфику продвижения культурных проектов: от определения целей информационной кампании до разбора инструментов продвижения в онлайн и офлайн пространстве.
В апреле сотрудники культурных учреждений, организаторы проектов и другие специалисты в сфере культуры могут присоединиться к онлайн-семинарам Российского фонда культуры, на которых приглашенные эксперты рассказывают о различных направлениях реализации международных культурных проектов. Так, 8 апреля основатель агентства Sponsor Consulting Евгения Мальцева отвечала на вопросы, волнующие представителей сферы культуры: как найти идеального партнера для своего проекта и получить спонсорскую поддержку?
Евгения Мальцева назвала важные критерии, на которые обращают внимание спонсоры при выборе проекта для финансирования, среди них: социальная значимость, географическая привязка и профильное направление культурного проекта. Более того, современное культурное событие должно быть широко представлено в цифровом пространстве, digital-активации позволяют расширить аудиторию и привлечь больше инвестиций и партнеров. Евгения сформулировала несколько правил идеального партнерского проекта:
«Вы и ваш проект — это решение задачи партнера, а не еще одна проблема. Репутация — это первое, что проверяется при выборе и проекта, и партнера. Автор проекта должен гореть идеей вместе со своей командой, спонсоры инвестируют в людей и в их компетенции».
Презентация Евгении Мальцевой с кейсами российских и зарубежных проектов, полезными ресурсами о спонсорстве и дополнительными материалами доступна по ссылке. Запись онлайн-семинара можно посмотреть в группах Форума в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, а также на сайте Российского фонда культуры.
15 апреля в 16:00 состоится третий онлайн-семинар Российско-Финляндского культурного форума – «Продвижение культурных проектов: как сделать, чтобы о вас узнали?». Участники обсудят актуальные и эффективные инструменты продвижения культурного проекта, способы привлечения целевой аудитории, правила работы со СМИ и лидерами мнений.
Трансляция пройдет на сайте Российского фонда культуры и в группах Форума в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться.
Эксперт семинара – Татьяна Гетман, руководитель отдела специальных программ Третьяковской галереи. С 2016 года Татьяна занимается продюсированием специальных проектов и мероприятий музея – таких, как иммерсивная выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», проект «Ночь искусств», перформанс «Сны изоляции» и другие. Татьяна расскажет о своем опыте продвижения культурных событий, взаимодействия со СМИ и организации информационных кампаний в онлайн. А также объяснит, как культурному учреждению найти свою аудиторию и правильно подать проект, на какие показатели эффективности ориентироваться и каких результатов ждать от продвижения.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.