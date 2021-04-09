Семинар «Продвижение культурных проектов: как сделать, чтобы о вас узнали?» пройдет в режиме онлайн

15 апре­ля 2021 года состо­ит­ся сле­ду­ю­щий бес­плат­ный онлайн-семи­нар про­све­ти­тель­ско­го про­ек­та Рос­сий­ско­го фон­да куль­ту­ры, орга­ни­зо­ван­ный в рам­ках Рос­сий­ско-Фин­лянд­ско­го куль­тур­но­го фору­ма: «Про­дви­же­ние куль­тур­ных про­ек­тов: как сде­лать, что­бы о вас узна­ли?». Участ­ни­ки семи­на­ра вме­сте с экс­пер­том Татья­ной Гет­ман обсу­дят спе­ци­фи­ку про­дви­же­ния куль­тур­ных про­ек­тов: от опре­де­ле­ния целей инфор­ма­ци­он­ной кам­па­нии до раз­бо­ра инстру­мен­тов про­дви­же­ния в онлайн и офлайн пространстве.

В апре­ле сотруд­ни­ки куль­тур­ных учре­жде­ний, орга­ни­за­то­ры про­ек­тов и дру­гие спе­ци­а­ли­сты в сфе­ре куль­ту­ры могут при­со­еди­нить­ся к онлайн-семи­на­рам Рос­сий­ско­го фон­да куль­ту­ры, на кото­рых при­гла­шен­ные экс­пер­ты рас­ска­зы­ва­ют о раз­лич­ных направ­ле­ни­ях реа­ли­за­ции меж­ду­на­род­ных куль­тур­ных про­ек­тов. Так, 8 апре­ля осно­ва­тель агент­ства Sponsor Consulting Евге­ния Маль­це­ва отве­ча­ла на вопро­сы, вол­ну­ю­щие пред­ста­ви­те­лей сфе­ры куль­ту­ры: как най­ти иде­аль­но­го парт­не­ра для сво­е­го про­ек­та и полу­чить спон­сор­скую поддержку?

Евге­ния Маль­це­ва назва­ла важ­ные кри­те­рии, на кото­рые обра­ща­ют вни­ма­ние спон­со­ры при выбо­ре про­ек­та для финан­си­ро­ва­ния, сре­ди них: соци­аль­ная зна­чи­мость, гео­гра­фи­че­ская при­вяз­ка и про­филь­ное направ­ле­ние куль­тур­но­го про­ек­та. Более того, совре­мен­ное куль­тур­ное собы­тие долж­но быть широ­ко пред­став­ле­но в циф­ро­вом про­стран­стве, digital-акти­ва­ции поз­во­ля­ют рас­ши­рить ауди­то­рию и при­влечь боль­ше инве­сти­ций и парт­не­ров. Евге­ния сфор­му­ли­ро­ва­ла несколь­ко пра­вил иде­аль­но­го парт­нер­ско­го проекта:

«Вы и ваш про­ект — это реше­ние зада­чи парт­не­ра, а не еще одна про­бле­ма. Репу­та­ция — это пер­вое, что про­ве­ря­ет­ся при выбо­ре и про­ек­та, и парт­не­ра. Автор про­ек­та дол­жен гореть иде­ей вме­сте со сво­ей коман­дой, спон­со­ры инве­сти­ру­ют в людей и в их компетенции».

Пре­зен­та­ция Евге­нии Маль­це­вой с кей­са­ми рос­сий­ских и зару­беж­ных про­ек­тов, полез­ны­ми ресур­са­ми о спон­сор­стве и допол­ни­тель­ны­ми мате­ри­а­ла­ми доступ­на по ссыл­ке. Запись онлайн-семи­на­ра мож­но посмот­реть в груп­пах Фору­ма в соци­аль­ных сетях ВКон­так­те и Фейс­бук, а так­же на сай­те Рос­сий­ско­го фон­да культуры.

15 апре­ля в 16:00 состо­ит­ся тре­тий онлайн-семи­нар Рос­сий­ско-Фин­лянд­ско­го куль­тур­но­го фору­ма – «Про­дви­же­ние куль­тур­ных про­ек­тов: как сде­лать, что­бы о вас узна­ли?». Участ­ни­ки обсу­дят акту­аль­ные и эффек­тив­ные инстру­мен­ты про­дви­же­ния куль­тур­но­го про­ек­та, спо­со­бы при­вле­че­ния целе­вой ауди­то­рии, пра­ви­ла рабо­ты со СМИ и лиде­ра­ми мнений.

Транс­ля­ция прой­дет на сай­те Рос­сий­ско­го фон­да куль­ту­ры и в груп­пах Фору­ма в соци­аль­ных сетях ВКон­так­те и Facebook. Уча­стие бес­плат­но, необ­хо­ди­мо зарегистрироваться.

Экс­перт семи­на­ра – Татья­на Гет­ман, руко­во­ди­тель отде­ла спе­ци­аль­ных про­грамм Тре­тья­ков­ской гале­реи. С 2016 года Татья­на зани­ма­ет­ся про­дю­си­ро­ва­ни­ем спе­ци­аль­ных про­ек­тов и меро­при­я­тий музея – таких, как иммер­сив­ная выстав­ка «Рус­ская сказ­ка. От Вас­не­цо­ва до сих пор», про­ект «Ночь искусств», пер­фор­манс «Сны изо­ля­ции» и дру­гие. Татья­на рас­ска­жет о сво­ем опы­те про­дви­же­ния куль­тур­ных собы­тий, вза­и­мо­дей­ствия со СМИ и орга­ни­за­ции инфор­ма­ци­он­ных кам­па­ний в онлайн. А так­же объ­яс­нит, как куль­тур­но­му учре­жде­нию най­ти свою ауди­то­рию и пра­виль­но подать про­ект, на какие пока­за­те­ли эффек­тив­но­сти ори­ен­ти­ро­вать­ся и каких резуль­та­тов ждать от продвижения.

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