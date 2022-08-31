Выставка «Андрей Дюков @dukov_musеum/2022» в Российской академии художеств

7 сентября 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений московского живописца, члена-корреспондента РАХ Андрея Дюкова, посвященную 80-летию художника. Обширная экспозиция включает произведения, отразившие основные периоды творчества мастера, весь спектр художественных исканий, созвучных современным ему тенденциям развития изобразительного искусства.

Яркий представитель плеяды шестидесятников, Андрей Дюков — автор эмоциональных, динамичных произведений живописи широкого тематического диапазона, ассамбляжей и коллажей, вдохновлённых работами Швиттерса, Пикассо, Матисса, Кандинского и Малевича. Его творчество — непрерывный эксперимент, поиск нового выразительного языка.

Андрей Владимирович Дюков родился 27 августа 1942 года. Окончил Московскую среднюю художественную школу, в 1966 году – МГАХИ им. В.И.Сурикова. 1961 год стал временем его творческого старта. Еще студентом он начал активно работать с предметами, фактура которых, их изначальная выразительность, как самостоятельных абстрактных объемов давала художнику возможность, объединяя их, создавать композиции, придававшие новый смысл, новую жизнь предмету. Основным импульсом к созданию работ в подобной технике стало творчество Курта Швиттерса, которое поразило Дюкова, благодаря знакомству с монографией немецкого художника. Переход в Суриковском институте из мастерской станковой живописи в мастерскую театрально-декорационного искусства, позволил ему продолжить поиски новых для себя путей воплощения художественного замысла. Период 1960-х годов был связан с созданием ассамбляжей, объектов и коллажей, экспериментами с различными материалами, технологиями, что было подобно творчеству представителей современных художественных течений, таких, например, как французские «Новые реалисты», американский «Поп-Арт, хотя и развивалось параллельно, и автономно от них. Увлечённый своими экспериментами Андрей Дюков создаёт большие серии ассамбляжей, разбитые на группы по темам — «Город», «Деревня», «Натюрморт», «Космос» и т.д.

В произведениях Дюкова тех лет всегда присутствовали элементы живописи, которую в дальнейшем он все активнее включает в структуру работ и создаёт серии самостоятельных живописных произведений. В 1968 году художник совершает поездку в Ферапонтов монастырь, где знакомится с фресками Дионисия. Это событие в будущем станет определяющим для его творчества. Начиная с конца 60-х художник постоянно путешествует по русским городам и центрам древнерусского искусства. Стихия цвета захватывает его. Будучи наделенным от природы тонким чувством колорита, он мастерски выстраивает цветовые отношения в своих произведениях. А опыт создания ассамбляжа дает автору простор для работы с фактурами. Многие работы тех лет, среди которых «Поздняя осень» (1978), «Керосиновая лампа» (1977), «Автопортрет» (1975) включены в собрания крупнейших российских музеев — Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и зарубежные коллекции, в частности — «Музея Людвига» в Аахене.

В 1990-е годы художник обращается к христианской теме. Большой цикл акварелей «Свет Вифлеемской звезды» был представлен в Москве в галерее «Юнион» в 1999 году; в 2000-м последовала экспозиция больших живописных полотен в галерее «Марс» в Москве, затем выставка работ этой серии «Времен связующая нить» была показана в Милане, проходила под покровительством Папы Римского Иоана Павла II и Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Только открывшийся тогда Московский музей современного искусства показал эту выставку в своих стенах. За эту серию картин художник был удостоен серебряной медали Академии художеств. В изложении художником библейских сюжетов обращают на себя внимание непосредственность и простота, свободная, энергичная живопись. Работы серии свидетельствуют о стремлении постичь проблему духовного преображения человека. Она является выражением непрерывности художественных традиций, их продолжением во времени. Персональные выставки художника этих лет с успехом прошли в Москве, Берлине, Штуттгарте, Кёльне, Брюсселе.

В начале ХХI века Андрей Дюков начал цикл произведений, посвящённый Парижу, безмерно им любимому. Он часто бывал там, наблюдал жизнь французской столицы, много рисовал с натуры, создал серии работ об этом прекрасном городе. Многие из них, представлены в экспозиции. Выставка также знакомит с произведениями, созданными художником в 2020-2022 годах, в период самоизоляции, когда им было написано более 3000 работ.

Экспозицию составила лишь часть значительного художественного наследия мастера. В более полном объеме, включающем обширные авторские графические циклы, с творчеством художника можно ознакомиться в онлайн формате в рамках проекта DUKOV Museum, на платформах социальных сетей. Этот онлайн проект создан 5 лет назад, специально для показа творчества Андрея Дюкова. Выставка, открывающаяся в Российской академии художеств — это первый офлайн-проект DUKOV Museum.

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