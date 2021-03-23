А вас уже есть планы на выходные? Российский национальный музей музыки приглашает на бесплатные экскурсии к своему дню рождения

24 марта 1912 года в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского был создан музей, которому было присвоено имя Н.Г. Рубинштейна, выдающегося музыкального деятеля и основателя Московской консерватории. Именно эту дату и принято считать днем рождения одного из старейших и крупнейших музыкальных музеев мира – Российского национального музея музыки.
В этот день на официальном сайте Музея музыки и в социальных сетях запланирована серия праздничных онлайн-акций. Следите за новостями: в Facebook, в ВКонтакте, в Instagram.
Специально ко дню рождению 27 марта (суббота) пройдёт серия бесплатных экскурсий и детских занятий по жемчужинам музея: Музею С.С. Прокофьева, Музею-квартире Н.С. Голованова и Музею-квартире А.Б. Гольденвейзера. Количество мест ограничено!
Музей С.С. Прокофьева (Москва, Камергерский пер., д. 6)
12.00 – детское музейное занятие «Апельсиновые истории»
Это самое яркое и солнечное музейное занятие посвящено апельсину! Вы услышите историю вкусного и сочного фрукта, узнаете традиции разных народов и культур, связанные с апельсином, и даже сами придумаете «Апельсиновую сказку»! И, конечно же, вас ждет «апельсиновая» музыка из оперы «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева. А в конце программы – веселый мастер-класс «Сделай фрукт!»
Регистрация по ссылке: https://muzey-muzyki.timepad.ru/event/1590476/
17.00 – детское музейное занятие, 16+, «Про любовь. От Шекспира до Прокофьева»
Хотите раскрыть тайну великого шекспировского сюжета, его интерпретаций и перерождений в разные эпохи? Познакомиться с историей создания балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»? Тогда обязательно приходите на музейное занятие «Про любовь. От Шекспира до Прокофьева»!
Регистрация по ссылке: https://muzey-muzyki.timepad.ru/event/1590480/
Музей-квартира Н.С. Голованова (Москва, Брюсов переулок, д. 7, кв. 10)
17.00 – авторская экскурсия «Предметы страсти музыканта»
На авторской экскурсии под пристальным вниманием окажется не только квартира Голованова в целом – «маленькая Третьяковка», но и отдельные экспонаты и предметы, обладающие наибольшей художественной ценностью. Посетителей экскурсии ожидает сюрприз: помимо размещенных в экспозиции музея предметов они смогут также увидеть одну из редко экспонирующихся картин собрания дирижера, которая будет специально привезена из фондохранилища для показа в честь праздника.
Регистрация по ссылке: https://muzey-muzyki.timepad.ru/event/1590507/
Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера (Москва, Тверская ул., д. 17, кв. 110)
15.00 – экскурсия «Гольденвейзер и его время»
Как выглядят часы «скелетон» и стол «сороконожка»? С кем играл в четыре руки знаменитый пианист Александр Гольденвейзер? Экскурсию по музею-квартире А.Б. Гольденвейзера ответит на эти и многие другие вопросы, а также расскажет вам интересные факты из музыкальной и культурной жизни Москвы.
Регистрация по ссылке: https://muzey-muzyki.timepad.ru/event/1590511/
Музей музыки (Москва, ул. Фадеева, д. 4)
15.00 – дневной органный концерт «Музыка кино»
Специально для посетителей в день рождения Музея музыки состоится органный концерт, в котором прозвучит старейший в России орган, изготовленный в 1868 году немецким мастером Фридрихом Ладегастом. Музыку из легендарных кинофильмов «Крестный отец», «Титаник», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Миссия невыполнима», «Профессионал» исполнит титулярная органистка Римско-католического кафедрального собора в Москве Анна Ветлугина. Программа будет сопровождаться комментариями исполнителя о музыке кино. Услышать известные музыкальные хиты на историческом органе – настоящий подарок от Музея музыки!
Регистрация по ссылке: https://muzey-muzyki.timepad.ru/event/1590372/
Российский национальный музей музыки (music-museum.ru), основанный в 1912 году, является одним из старейших и крупнейших музыкальных музеев мира. Коллекция музея насчитывает около одного миллиона музейных предметов. В фондах хранятся ценные нотные и литературные авторские рукописи, редкие издания, аудиозаписи, уникальные документы, связанные с жизнью и творчеством российских и зарубежных музыкальных деятелей. Фонд изобразительного искусства представлен шедеврами выдающихся представителей отечественной художественной школы, среди которых М. Врубель, К. Коровин, В. Серов.
Особого внимания заслуживает Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов РФ, созданная при содействии А. В. Луначарского в 1919 году. Крупнейшая в мире государственная коллекция объединяет 286 инструментов, созданных с XVI по XX вв. лучшими мастерами, среди которых А. Страдивари, А. Гварнери, К. Бергонци. Тридцать инструментов Госколлекции являются лучшими образцами мирового музыкального наследия.
В состав Российского национального музея музыки входят: Музей С.С. Прокофьева, Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина, Музей «П.И. Чайковский и Москва», Музей-квартира Н.С. Голованова, Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.