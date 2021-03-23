А вас уже есть планы на выходные? Российский национальный музей музыки приглашает на бесплатные экскурсии к своему дню рождения

24 мар­та 1912 года в Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии име­ни П.И. Чай­ков­ско­го был создан музей, кото­ро­му было при­сво­е­но имя Н.Г. Рубин­штей­на, выда­ю­ще­го­ся музы­каль­но­го дея­те­ля и осно­ва­те­ля Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии. Имен­но эту дату и при­ня­то счи­тать днем рож­де­ния одно­го из ста­рей­ших и круп­ней­ших музы­каль­ных музеев мира – Рос­сий­ско­го наци­о­наль­но­го музея музыки.

В этот день на офи­ци­аль­ном сай­те Музея музы­ки и в соци­аль­ных сетях запла­ни­ро­ва­на серия празд­нич­ных онлайн-акций. Сле­ди­те за ново­стя­ми: в Facebook, в ВКон­так­те, в Instagram.

Спе­ци­аль­но ко дню рож­де­нию 27 мар­та (суб­бо­та) прой­дёт серия бес­плат­ных экс­кур­сий и дет­ских заня­тий по жем­чу­жи­нам музея: Музею С.С. Про­ко­фье­ва, Музею-квар­ти­ре Н.С. Голо­ва­но­ва и Музею-квар­ти­ре А.Б. Голь­ден­вей­зе­ра. Коли­че­ство мест ограничено!

Музей С.С. Прокофьева (Москва, Камергерский пер., д. 6)

12.00 – дет­ское музей­ное заня­тие «Апель­си­но­вые истории»

Это самое яркое и сол­неч­ное музей­ное заня­тие посвя­ще­но апель­си­ну! Вы услы­ши­те исто­рию вкус­но­го и соч­но­го фрук­та, узна­е­те тра­ди­ции раз­ных наро­дов и куль­тур, свя­зан­ные с апель­си­ном, и даже сами при­ду­ма­е­те «Апель­си­но­вую сказ­ку»! И, конеч­но же, вас ждет «апель­си­но­вая» музы­ка из опе­ры «Любовь к трем апель­си­нам» Сер­гея Про­ко­фье­ва. А в кон­це про­грам­мы – весе­лый мастер-класс «Сде­лай фрукт!»

Реги­стра­ция по ссыл­ке: https://muzey-muzyki.timepad.ru/event/1590476/

17.00 – дет­ское музей­ное заня­тие, 16+, «Про любовь. От Шекс­пи­ра до Прокофьева»

Хоти­те рас­крыть тай­ну вели­ко­го шекс­пи­ров­ско­го сюже­та, его интер­пре­та­ций и пере­рож­де­ний в раз­ные эпо­хи? Позна­ко­мить­ся с исто­ри­ей созда­ния бале­та Сер­гея Про­ко­фье­ва «Ромео и Джу­льет­та»? Тогда обя­за­тель­но при­хо­ди­те на музей­ное заня­тие «Про любовь. От Шекс­пи­ра до Прокофьева»!

Реги­стра­ция по ссыл­ке: https://muzey-muzyki.timepad.ru/event/1590480/

Музей-квартира Н.С. Голованова (Москва, Брюсов переулок, д. 7, кв. 10)

17.00 – автор­ская экс­кур­сия «Пред­ме­ты стра­сти музыканта»

На автор­ской экс­кур­сии под при­сталь­ным вни­ма­ни­ем ока­жет­ся не толь­ко квар­ти­ра Голо­ва­но­ва в целом – «малень­кая Тре­тья­ков­ка», но и отдель­ные экс­по­на­ты и пред­ме­ты, обла­да­ю­щие наи­боль­шей худо­же­ствен­ной цен­но­стью. Посе­ти­те­лей экс­кур­сии ожи­да­ет сюр­приз: поми­мо раз­ме­щен­ных в экс­по­зи­ции музея пред­ме­тов они смо­гут так­же уви­деть одну из ред­ко экс­по­ни­ру­ю­щих­ся кар­тин собра­ния дири­же­ра, кото­рая будет спе­ци­аль­но при­ве­зе­на из фон­до­хра­ни­ли­ща для пока­за в честь праздника.

Реги­стра­ция по ссыл­ке: https://muzey-muzyki.timepad.ru/event/1590507/

Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера (Москва, Тверская ул., д. 17, кв. 110)

15.00 – экс­кур­сия «Голь­ден­вей­зер и его время»

Как выгля­дят часы «ске­ле­тон» и стол «соро­ко­нож­ка»? С кем играл в четы­ре руки зна­ме­ни­тый пиа­нист Алек­сандр Голь­ден­вей­зер? Экс­кур­сию по музею-квар­ти­ре А.Б. Голь­ден­вей­зе­ра отве­тит на эти и мно­гие дру­гие вопро­сы, а так­же рас­ска­жет вам инте­рес­ные фак­ты из музы­каль­ной и куль­тур­ной жиз­ни Москвы.

Реги­стра­ция по ссыл­ке: https://muzey-muzyki.timepad.ru/event/1590511/

Музей музыки (Москва, ул. Фадеева, д. 4)

15.00 – днев­ной орган­ный кон­церт «Музы­ка кино»

Спе­ци­аль­но для посе­ти­те­лей в день рож­де­ния Музея музы­ки состо­ит­ся орган­ный кон­церт, в кото­ром про­зву­чит ста­рей­ший в Рос­сии орган, изго­тов­лен­ный в 1868 году немец­ким масте­ром Фри­дри­хом Ладе­га­стом. Музы­ку из леген­дар­ных кино­филь­мов «Крест­ный отец», «Тита­ник», «Пира­ты Кариб­ско­го моря», «Гар­ри Пот­тер», «Игра пре­сто­лов», «Мис­сия невы­пол­ни­ма», «Про­фес­си­о­нал» испол­нит титу­ляр­ная орга­нист­ка Рим­ско-като­ли­че­ско­го кафед­раль­но­го собо­ра в Москве Анна Вет­лу­ги­на. Про­грам­ма будет сопро­вож­дать­ся ком­мен­та­ри­я­ми испол­ни­те­ля о музы­ке кино. Услы­шать извест­ные музы­каль­ные хиты на исто­ри­че­ском органе – насто­я­щий пода­рок от Музея музыки!

Реги­стра­ция по ссыл­ке: https://muzey-muzyki.timepad.ru/event/1590372/

Рос­сий­ский наци­о­наль­ный музей музы­ки (music-museum.ru), осно­ван­ный в 1912 году, явля­ет­ся одним из ста­рей­ших и круп­ней­ших музы­каль­ных музеев мира. Кол­лек­ция музея насчи­ты­ва­ет око­ло одно­го мил­ли­о­на музей­ных пред­ме­тов. В фон­дах хра­нят­ся цен­ные нот­ные и лите­ра­тур­ные автор­ские руко­пи­си, ред­кие изда­ния, ауди­о­за­пи­си, уни­каль­ные доку­мен­ты, свя­зан­ные с жиз­нью и твор­че­ством рос­сий­ских и зару­беж­ных музы­каль­ных дея­те­лей. Фонд изоб­ра­зи­тель­но­го искус­ства пред­став­лен шедев­ра­ми выда­ю­щих­ся пред­ста­ви­те­лей оте­че­ствен­ной худо­же­ствен­ной шко­лы, сре­ди кото­рых М. Вру­бель, К. Коро­вин, В. Серов.

Осо­бо­го вни­ма­ния заслу­жи­ва­ет Госу­дар­ствен­ная кол­лек­ция уни­каль­ных музы­каль­ных инстру­мен­тов РФ, создан­ная при содей­ствии А. В. Луна­чар­ско­го в 1919 году. Круп­ней­шая в мире госу­дар­ствен­ная кол­лек­ция объ­еди­ня­ет 286 инстру­мен­тов, создан­ных с XVI по XX вв. луч­ши­ми масте­ра­ми, сре­ди кото­рых А. Стра­ди­ва­ри, А. Гвар­не­ри, К. Бер­гон­ци. Трид­цать инстру­мен­тов Госкол­лек­ции явля­ют­ся луч­ши­ми образ­ца­ми миро­во­го музы­каль­но­го наследия.

В состав Рос­сий­ско­го наци­о­наль­но­го музея музы­ки вхо­дят: Музей С.С. Про­ко­фье­ва, Музей-усадь­ба Ф.И. Шаля­пи­на, Музей «П.И. Чай­ков­ский и Москва», Музей-квар­ти­ра Н.С. Голо­ва­но­ва, Музей-квар­ти­ра А.Б. Гольденвейзера.

укра­ли