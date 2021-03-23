«Королева в шоке»: о чем рассказали принц Гарри и Меган Маркл?

Супруги оказались в эпицентре скандала! Какие шокирующие тайны монаршей семьи выдали герцоги Сассекские? Сколько миллионов они заработали на своих откровениях? Правда ли, что Меган и Гарри нечем платить за ипотеку?
Откровенное интервью принца Гарри и Меган Маркл произвело на зрителей эффект разорвавшейся бомбы! Год назад супруги отреклись от обязанностей королевской семьи и переехали жить в США. Теперь они согласились рассказать американскому телевидению, что на самом деле творилось внутри Букингемского дворца.
«Они были готовы лгать, чтобы защитить других членов семьи, но не хотели говорить правду, чтобы поддержать меня и моего мужа», — призналась Маркл.
«У них своя система, сложная иерархия», — считает актер Евгений Бороденко.
Меган рассказала, что почти сразу после свадьбы с принцем Гарри у нее забрали паспорт, водительское удостоверение и все банковские карты. Ей не разрешали видеться с друзьями и работать. Жизнь во дворце сильно отразилась на психике девушки. Из-за давления королевской семьи ее стали посещать мысли о самоубийстве.
«Меня нельзя было оставлять наедине с собой, я просто не хотела больше жить», — поделилась актриса.
Герцогиня заявила, что ей не разрешили обращаться к специалистам, чтобы не испортить репутацию королевской семьи.
«Мне было стыдно об этом признаться. Я даже не стала рассказывать об этом Гарри, ведь знаю, что он потерял близкого человека», — объяснила девушка.
Меган рассказала, что подверглась травле со стороны британских СМИ. Ее постоянно сравнивали с Кейт Миддлтон. Почти все время журналисты хвалили супругу принца Уильяма, а жену Гарри критиковали.
«Беременная Кейт с нежностью трогает животик», «Почему Меган не может убрать руки от живота? Это гордыня, тщеславие или актерская игра?» — писали в газетах.
Девушку очень обижало, что семья даже не пыталась ее защитить.
«Мне очень грустно, что до такого дошло. Королевская семья могла оказать нам публичную поддержку, но не стала этого делать», — подчеркнула супруга принца Гарри.
Беременной Меган объявили, что ее ребенок не получит титула.
«Я носила под сердцем Арчи. Все это время шли разговоры о том, что ему не дадут охрану и лишат титула. Тогда они еще не знали пол ребенка, но не хотели, чтобы он становился принцем или принцессой. Они говорили, что это не соответствует протоколу», — откровенничала Маркл.
Гарри рассказал, что после переезда в США их лишили финансирования и заблокировали все счета. Отец перестал с ним разговаривать. В разгар пандемии супругам пришлось жить на средства, оставленные его матерью. Принцесса Диана завещала наследнику 10 миллионов фунтов стерлингов.
«Она будто предвидела это и была с нами на протяжении всего этого процесса. Диана всегда хотела, чтобы мы с братом были счастливы», — поделился принц.
По информации СМИ, за скандальные подробности жизни в королевском дворце супруги получили почти девять миллионов долларов! Многие поклонники поддержали герцогов Сассекских, среди них – певица Бейонсе, теннисистка Серена Уильямс и голливудский актер Хью Джекман. Они высказались в защиту Меган и Гарри.
«Известная женщина и ее муж открыто и честно рассказали о самом тяжелом времени в своей жизни. Это показывает нам, что не нужно замалчивать такие ситуации. Обязательно ищите помощи, не оставайтесь с проблемами один на один. Спасибо вам за вашу смелость», — написал в своем микроблоге Джекман.
Некоторые встали на сторону королевской семьи. По их мнению, герцоги Сассекские наговаривают на родственников, чтобы больше заработать. Недавно Гарри заявлял, что ему нечем платить ипотеку за дом, который стоит более одного миллиарда рублей. Сейчас мужчина ищет себе работу.
На следующий день Королева Елизавета II прокомментировала интервью супругов.
«Вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи», — говорится в сообщении.
Родной отец Маркл заявил, что дочь поступила эгоистично по отношению к монаршей семье.
«Им стоило подождать и учесть возраст Королевы, а также ее мужа Филиппа», — высказался Томас Маркл.
«В каждом доме есть свои традиции. Когда ты попадаешь в такую семью, то ты должен соблюдать все правила, не надо показывать свой характер. Вокруг этой истории слишком много шумихи и пиара. Хоть Гарри жалуется, что Меган подвергается травле, но они сами делают очень многое, чтобы вызвать такую реакцию к себе», — считает телеведущая Алена Водонаева.
«Меган – хорошая актриса. Я с уважением отношусь к принцу, но ведет игру полностью она. Надеюсь, что они действуют во имя любви и будут жить счастливо», — рассуждает певица Полина.
Интересно, что сенсационное интервью герцогов только ослабило их рейтинг одобрения до рекордно низких показателей. Зато Королева заручилась поддержкой 80-ти процентов граждан!
«До этого я всегда поддерживала Меган, но после интервью поняла, что она пиарится. Она хочет популярности и денег», — уверена певица Анна Калашникова.
«Я против Меган Маркл. Она давит на самые больные точки, чтобы ее жалели и сочувствовали ей. Она всегда сидит со слезами и с опущенными глазами. Я ей не верю и считаю, что Гарри находится под ее серьезным влиянием. Срочно спасайте Гарри!» — восклицает певица Виктория Дайнеко.
Принц Гарри признался, что никогда бы не решился покинуть Британию, если бы не женился на Меган. Он благодарен ей за то, что она помогла ему стать смелее. Супруги не планируют возвращаться в Букингемский дворец. Они мечтают работать и воспитывать своих детей в Америке. Недавно стало известно, что в конце весны у влюбленных родится девочка!
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.