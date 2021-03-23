«Королева в шоке»: о чем рассказали принц Гарри и Меган Маркл?

Супру­ги ока­за­лись в эпи­цен­тре скан­да­ла! Какие шоки­ру­ю­щие тай­ны монар­шей семьи выда­ли гер­цо­ги Сас­сек­ские? Сколь­ко мил­ли­о­нов они зара­бо­та­ли на сво­их откро­ве­ни­ях? Прав­да ли, что Меган и Гар­ри нечем пла­тить за ипотеку?



Откро­вен­ное интер­вью прин­ца Гар­ри и Меган Маркл про­из­ве­ло на зри­те­лей эффект разо­рвав­шей­ся бом­бы! Год назад супру­ги отрек­лись от обя­зан­но­стей коро­лев­ской семьи и пере­еха­ли жить в США. Теперь они согла­си­лись рас­ска­зать аме­ри­кан­ско­му теле­ви­де­нию, что на самом деле тво­ри­лось внут­ри Букин­гем­ско­го дворца.

«Они были гото­вы лгать, что­бы защи­тить дру­гих чле­нов семьи, но не хоте­ли гово­рить прав­ду, что­бы под­дер­жать меня и мое­го мужа», — при­зна­лась Маркл.

«У них своя систе­ма, слож­ная иерар­хия», — счи­та­ет актер Евге­ний Бороденко.

Меган рас­ска­за­ла, что почти сра­зу после сва­дьбы с прин­цем Гар­ри у нее забра­ли пас­порт, води­тель­ское удо­сто­ве­ре­ние и все бан­ков­ские кар­ты. Ей не раз­ре­ша­ли видеть­ся с дру­зья­ми и рабо­тать. Жизнь во двор­це силь­но отра­зи­лась на пси­хи­ке девуш­ки. Из-за дав­ле­ния коро­лев­ской семьи ее ста­ли посе­щать мыс­ли о самоубийстве.

«Меня нель­зя было остав­лять наедине с собой, я про­сто не хоте­ла боль­ше жить», — поде­ли­лась актриса.

Гер­цо­ги­ня заяви­ла, что ей не раз­ре­ши­ли обра­щать­ся к спе­ци­а­ли­стам, что­бы не испор­тить репу­та­цию коро­лев­ской семьи.

«Мне было стыд­но об этом при­знать­ся. Я даже не ста­ла рас­ска­зы­вать об этом Гар­ри, ведь знаю, что он поте­рял близ­ко­го чело­ве­ка», — объ­яс­ни­ла девушка.

Меган рас­ска­за­ла, что под­верг­лась трав­ле со сто­ро­ны бри­тан­ских СМИ. Ее посто­ян­но срав­ни­ва­ли с Кейт Мид­дл­тон. Почти все вре­мя жур­на­ли­сты хва­ли­ли супру­гу прин­ца Уилья­ма, а жену Гар­ри критиковали.

«Бере­мен­ная Кейт с неж­но­стью тро­га­ет живо­тик», «Поче­му Меган не может убрать руки от живо­та? Это гор­ды­ня, тще­сла­вие или актер­ская игра?» — писа­ли в газетах.

Девуш­ку очень оби­жа­ло, что семья даже не пыта­лась ее защитить.

«Мне очень груст­но, что до тако­го дошло. Коро­лев­ская семья мог­ла ока­зать нам пуб­лич­ную под­держ­ку, но не ста­ла это­го делать», — под­черк­ну­ла супру­га прин­ца Гарри.

Бере­мен­ной Меган объ­яви­ли, что ее ребе­нок не полу­чит титула.

«Я носи­ла под серд­цем Арчи. Все это вре­мя шли раз­го­во­ры о том, что ему не дадут охра­ну и лишат титу­ла. Тогда они еще не зна­ли пол ребен­ка, но не хоте­ли, что­бы он ста­но­вил­ся прин­цем или прин­цес­сой. Они гово­ри­ли, что это не соот­вет­ству­ет про­то­ко­лу», — откро­вен­ни­ча­ла Маркл.

Гар­ри рас­ска­зал, что после пере­ез­да в США их лиши­ли финан­си­ро­ва­ния и забло­ки­ро­ва­ли все сче­та. Отец пере­стал с ним раз­го­ва­ри­вать. В раз­гар пан­де­мии супру­гам при­шлось жить на сред­ства, остав­лен­ные его мате­рью. Прин­цес­са Диа­на заве­ща­ла наслед­ни­ку 10 мил­ли­о­нов фун­тов стерлингов.

«Она буд­то пред­ви­де­ла это и была с нами на про­тя­же­нии все­го это­го про­цес­са. Диа­на все­гда хоте­ла, что­бы мы с бра­том были счаст­ли­вы», — поде­лил­ся принц.

По инфор­ма­ции СМИ, за скан­даль­ные подроб­но­сти жиз­ни в коро­лев­ском двор­це супру­ги полу­чи­ли почти девять мил­ли­о­нов дол­ла­ров! Мно­гие поклон­ни­ки под­дер­жа­ли гер­цо­гов Сас­сек­ских, сре­ди них – певи­ца Бей­он­се, тен­ни­сист­ка Сере­на Уильямс и гол­ли­вуд­ский актер Хью Джек­ман. Они выска­за­лись в защи­ту Меган и Гарри.

«Извест­ная жен­щи­на и ее муж откры­то и чест­но рас­ска­за­ли о самом тяже­лом вре­ме­ни в сво­ей жиз­ни. Это пока­зы­ва­ет нам, что не нуж­но замал­чи­вать такие ситу­а­ции. Обя­за­тель­но ищи­те помо­щи, не оста­вай­тесь с про­бле­ма­ми один на один. Спа­си­бо вам за вашу сме­лость», — напи­сал в сво­ем мик­роб­ло­ге Джекман.

Неко­то­рые вста­ли на сто­ро­ну коро­лев­ской семьи. По их мне­нию, гер­цо­ги Сас­сек­ские наго­ва­ри­ва­ют на род­ствен­ни­ков, что­бы боль­ше зара­бо­тать. Недав­но Гар­ри заяв­лял, что ему нечем пла­тить ипо­те­ку за дом, кото­рый сто­ит более одно­го мил­ли­ар­да руб­лей. Сей­час муж­чи­на ищет себе работу.

На сле­ду­ю­щий день Коро­ле­ва Ели­за­ве­та II про­ком­мен­ти­ро­ва­ла интер­вью супругов.

«Вся семья опе­ча­ле­на, узнав в пол­ной мере, насколь­ко слож­ны­ми были послед­ние несколь­ко лет для Гар­ри и Меган. Под­ня­тые вопро­сы вызы­ва­ют бес­по­кой­ство. Хотя неко­то­рые вос­по­ми­на­ния могут отли­чать­ся, к ним отно­сят­ся очень серьез­но, и семья обсу­дит их в част­ном поряд­ке. Гар­ри, Меган и Арчи все­гда будут горя­чо люби­мы­ми чле­на­ми семьи», — гово­рит­ся в сообщении.

Род­ной отец Маркл заявил, что дочь посту­пи­ла эго­и­стич­но по отно­ше­нию к монар­шей семье.

«Им сто­и­ло подо­ждать и учесть воз­раст Коро­ле­вы, а так­же ее мужа Филип­па», — выска­зал­ся Томас Маркл.

«В каж­дом доме есть свои тра­ди­ции. Когда ты попа­да­ешь в такую семью, то ты дол­жен соблю­дать все пра­ви­ла, не надо пока­зы­вать свой харак­тер. Вокруг этой исто­рии слиш­ком мно­го шуми­хи и пиа­ра. Хоть Гар­ри жалу­ет­ся, что Меган под­вер­га­ет­ся трав­ле, но они сами дела­ют очень мно­гое, что­бы вызвать такую реак­цию к себе», — счи­та­ет теле­ве­ду­щая Але­на Водонаева.

«Меган – хоро­шая актри­са. Я с ува­же­ни­ем отно­шусь к прин­цу, но ведет игру пол­но­стью она. Наде­юсь, что они дей­ству­ют во имя люб­ви и будут жить счаст­ли­во», — рас­суж­да­ет певи­ца Полина.

Инте­рес­но, что сен­са­ци­он­ное интер­вью гер­цо­гов толь­ко осла­би­ло их рей­тинг одоб­ре­ния до рекорд­но низ­ких пока­за­те­лей. Зато Коро­ле­ва зару­чи­лась под­держ­кой 80-ти про­цен­тов граждан!

«До это­го я все­гда под­дер­жи­ва­ла Меган, но после интер­вью поня­ла, что она пиа­рит­ся. Она хочет попу­ляр­но­сти и денег», — уве­ре­на певи­ца Анна Калашникова.

«Я про­тив Меган Маркл. Она давит на самые боль­ные точ­ки, что­бы ее жале­ли и сочув­ство­ва­ли ей. Она все­гда сидит со сле­за­ми и с опу­щен­ны­ми гла­за­ми. Я ей не верю и счи­таю, что Гар­ри нахо­дит­ся под ее серьез­ным вли­я­ни­ем. Сроч­но спа­сай­те Гар­ри!» — вос­кли­ца­ет певи­ца Вик­то­рия Дайнеко.

Принц Гар­ри при­знал­ся, что нико­гда бы не решил­ся поки­нуть Бри­та­нию, если бы не женил­ся на Меган. Он бла­го­да­рен ей за то, что она помог­ла ему стать сме­лее. Супру­ги не пла­ни­ру­ют воз­вра­щать­ся в Букин­гем­ский дво­рец. Они меч­та­ют рабо­тать и вос­пи­ты­вать сво­их детей в Аме­ри­ке. Недав­но ста­ло извест­но, что в кон­це вес­ны у влюб­лен­ных родит­ся девочка!

Пуб­ли­ку­ет­ся по мате­ри­а­лам про­грам­мы «Свет­ская хроника»

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