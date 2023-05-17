«Ночь музеев» на ВЭБ Арене

Профессиональный футбольный клуб ЦСКА впервые присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». Домашний стадион клуба – ВЭБ Арена – примет акцию вечером 20 мая. Традиционно в этот день двери музеев открываются для посетителей вечером – что создает особую атмосферу для всех гостей. А что может быть интереснее таинственного вечернего футбольного стадиона?

В рамках акции клуб проведет эксклюзивную экскурсию для болельщиков по стадиону: у каждого будет возможность посетить домашнюю раздевалку ПФК ЦСКА, выйти на футбольное поле под гимн клуба, пробить по воротам, сфотографироваться с различными кубками и многое другое. В рамках этой экскурсии для гостей будут открыты даже те места, которые обычно не доступны. А завершится вечерняя программа различными конкурсами и подарками.

Программа начнется в 19:00 и будет состоять из 4 групповых экскурсий. Длительность каждой экскурсии по ВЭБ Арене – один час.

Количество мест ограничено.

Приобрести билет можно на сайте: https://cska.sportstar.me .

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