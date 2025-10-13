Две стороны холста или когда заменит искусственный интеллект художника

– Возможно, что искусственный интеллект когда-нибудь и заменит традиционного художника, но не в ближайшие 10 лет. © Неснова О.

Способность искусственного интеллекта генерировать изображения по текстовому запросу из разряда технологической фантастики быстро перешла в плоскость повседневности. Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E создают работы, поражающие воображение своим стилем, детализацией и скоростью производства. Этот технологический прорыв закономерно вызывает вопрос: не станет ли профессия художника, дизайнера, иллюстратора такой же архаичной, как профессия стеклодува в эпоху конвейерного производства? Чтобы ответить на него, необходимо выйти за рамки простого сравнения «красиво/некрасиво» и проанализировать саму суть творческого процесса и его места в человеческой культуре.

Аргументы «за» и почему замаячила угроза

Пессимистичный сценарий, при котором ИИ вытеснит значительное число художников-людей, имеет под собой веские основания. В первую очередь, это вопросы эффективности и экономики.

Скорость и объем производства

Художник-человек тратит часы, дни или даже недели на создание одной проработанной работы. ИИ генерирует десятки вариантов за считанные секунды. Для индустрий, работающих в условиях жестких дедлайнов и ограниченных бюджетов (реклама, производство контента для соцсетей, подбор палитры для дизайна, создание простых иконок и шаблонов), это неоспоримое преимущество. Заказчик может получить мгновенную визуализацию идеи, не дожидаясь эскизов и не внося правки вручную.

Техническое мастерство девальвирует как товар

Веками ценность художника во многом определялась его уникальным навыком — умением рисовать. Постановка руки, чувство композиции, цвета, светотени — всему этому учились годами. ИИ инкапсулировал в себе техническое мастерство миллионов изображений, на которых был обучен. Теперь для создания визуально привлекательного изображения не нужно уметь держать кисть или стилус. Достаточно подобрать правильный текстовый запрос (промпт). Это демократизирует создание визуала, но одновременно обесценивает чисто техническую составляющую труда художника.

Появление «не-художников»

Дизайнер, писатель, маркетолог или блогер теперь может самостоятельно, без привлечения иллюстратора, создавать уникальные изображения для своих проектов. Это сокращает спрос на узкопрофильных исполнителей для рутинных задач. ИИ становится мощным инструментом в руках любого специалиста, снижая барьер входа в создание качественного визуального контента.

Однако, если бы все сводилось только к скорости и стоимости, вопрос был бы решен. Но искусство — не конвейер, и его ценность определяется более сложными категориями и процессами, такими как известность Мастера, популярность его работ в мире, востребованность рынка, покупательская способность коллекционеров и даже политические решения лидеров государств.

Аргументы «против»: что останется за человеком?

Прогноз о полном замещении художников ИИ в обозримом будущем выглядит упрощенным. Человеческое творчество обладает измерениями, которые пока недоступны машине.

Интенция и смысл

ИИ не творит осознанно. Он не переживает экзистенциальный кризис, не влюбляется, не испытывает восторг от заката. Он оперирует статистическими закономерностями. Картина Ван Гога — это не просто мазки желтой краской, это отражение его душевной боли, его уникального восприятия мира. Художник вкладывает в работу смысл, концепцию, личный опыт и эмоцию. Зритель, взаимодействуя с искусством, вступает в диалог не с изображением, а с личностью, стоящей за ним. Этот диалог, это сопереживание — фундаментальная человеческая потребность, которую ИИ, лишенный субъектности, удовлетворить не может.

Процесс, а не результат

Для многих художников ценность заключается не только в финальной картине, но и в самом процессе созидания. Это медитативное состояние, поиск, озарение, физическое взаимодействие с материалом — шероховатость холста, запах краски, движение руки. ИИ лишен этого телесного и духовного опыта. Он выдает готовый продукт, минуя муки и радости творчества.

Непредсказуемость и ошибка

ИИ стремится к усредненному, статистически идеальному результату. Но именно в «ошибках», в отклонениях от канона часто рождается новая эстетика, уникальный стиль. Спонтанность, интуиция, бунт против правил — двигатели искусства. Алгоритм же, по своей природе, консервативен и следует заданным паттернам. Он может компилировать стили, но не может создать принципиально новое художественное течение из собственного «ничто».

Авторское право и этика

Уже сегодня ведутся ожесточенные споры о том, насколько законно обучение ИИ на работах живых художников без их согласия. Модель, генерирующая изображение «в стиле Грега Рутковски», по сути, присваивает и тиражирует years его труда. Формирование правового поля и этических норм станет мощным сдерживающим фактором для бездумного замещения человеческого труда машинным.

Не конкуренция, а сотрудничество!

Наиболее вероятный сценарий на ближайшее 10-летие — не вытеснение, а трансформация профессии и появление новых форм коллаборации между человеком и машиной.

Художник будущего — это не тот, кто умеет просто хорошо рисовать, а тот, кто обладает развитым концептуальным мышлением, кураторскими навыками и умением работать с ИИ как с инструментом. Его роль сместится от ремесленника-исполнителя к роли художника-дирижера или художника-куратора. В частности, в состав практических навыков такого «технаря» войдут:

Генерация идей и концепций . Человек будет формулировать сложные, многогранные промпты, наполненные смыслом и отсылками, которые ИИ сам придумать не в состоянии.

. Человек будет формулировать сложные, многогранные промпты, наполненные смыслом и отсылками, которые ИИ сам придумать не в состоянии. Кураторство и отбор . ИИ сгенерирует тысячи вариантов, но выбор наиболее релевантного, эмоционального и концептуально точного изображения останется за человеком. Это требует развитого вкуса и художественного чутья.

. ИИ сгенерирует тысячи вариантов, но выбор наиболее релевантного, эмоционального и концептуально точного изображения останется за человеком. Это требует развитого вкуса и художественного чутья. Доработка и финализация . ИИ-изображения часто имеют артефакты и несовершенства. Финальная доводка, дорисовка деталей, внесение осознанных изменений — задача художника. Он будет использовать ИИ как мощный эскизный инструмент, а не как финального исполнителя.

. ИИ-изображения часто имеют артефакты и несовершенства. Финальная доводка, дорисовка деталей, внесение осознанных изменений — задача художника. Он будет использовать ИИ как мощный эскизный инструмент, а не как финального исполнителя. Создание гибридных работ. Художник будет комбинировать сгенерированные ИИ элементы с ручной графикой, фотографией, традиционной живописью, создавая сложные коллажи и новые формы искусства.

Искусственный интеллект — это не соперник на ринге, а новый, невероятно мощный инструмент в палитре творца, подобный изобретению фотографии или цифровой графики. Он не отменит искусство, но переопределит его границы. Главным вопросом станет не «Умеешь ли ты рисовать?», а «Что ты хочешь сказать?». И в этом новом мире ценность человеческого взгляда, его уникального опыта, его способности чувствовать и наделять смыслом будет только возрастать. Помимо вышесказанного, необходимо учитывать и степень развития новых технологий, которые IT-компании НЕОДНОРОДНО внедряют в различных странах. В итоге, мы неизбежно приходим к мысли, что вероятность того, что ИИ полностью заменит художника-человека в ближайшие 10 лет, стремится к нулю. Однако, что подтверждает практика применения ИИ «не-художниками» в наши дни, он с большой долей вероятности «заменит» художника, который выполняет исключительно техническую, рутинную работу без творческой, но, всё же, в силу технологических особенностью, с концептуальной составляющей.

Ольга НЕСНОВА, главный редактор СМИ АртМосковия, член ТСХР, преподаватель Пушкинской ДШИ