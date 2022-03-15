ARTПатруль выпустил вторую часть фильма о русском авангарде

Вместе с Кириллом Алексеевым пройдемся по Новой Третьяковской галерее и поговорим про главные произведения 20 века! В этом выпуске представлены три знаковых художника: Казимир Малевич, Василий Кандинский и Владимир Татлин.

Как же сосуществовали три различных взгляда на проблему развития современного искусства? Как гении реализовывали свои творческие проекты? Почему искусство авангарда до сих пор остается актуальным? Советский авангард прошел длинный путь от подражания народным образам и изучения различных техник, до абсолютной абстракции, в которой господствуют идея и авторский замысел. Почему с годами искусство становится проще, а идеи сложнее? Откуда же возник черный квадрат? Почему художники отказались от реализма и пришли к абстракции, а затем к абсолютному 0?

Ответ на эти и другие вопросы вы найдете в нашей захватывающей прогулке!

В конце выпуска команда ARTПатруля организовали розыгрыш невероятного каталога от Кирилла Алексеева.

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