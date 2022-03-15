Традиционная ежегодная встреча членов Международного Сообщества чеховских музеев и библиотек пройдет в онлайн-формате

17-18 марта 2022 года состоится традиционная, пятнадцатая по счету, встреча членов Международного Сообщества чеховских музеев и библиотек, в которой примут участие директора и ведущие сотрудники всех чеховских музеев и библиотек России. Встреча пройдет в режиме онлайн-конференции. Координатором работы конференции выступит литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово».

На конференции планируется рассмотреть реставрационную, экспозиционную и проектную деятельность в чеховских музеях и библиотеках в 2021 году. Также будут обсуждаться актуальные и перспективные межмузейные проекты, совместные выставки и издания.

Ежегодные встречи руководителей и ведущих сотрудников чеховских музеев и библиотек содействуют поддержанию и развитию разностороннего профессионального и международного сотрудничества, способствуют возникновению и реализации совместных проектов, дают возможность получать информацию о текущем состоянии дел в организациях – членах Сообщества, что называется, из «первых рук», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Международное Сообщество чеховских музеев и библиотек организовано в 2007 году и включает все восемь чеховских музеев мира (Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, Отдел ГМИРЛИ «Дом-музей А.П. Чехова», Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск), Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин» (Александровск-Сахалинский), Мемориальный дом-музей А.П. Чехова в г. Сумы (Украина), Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник (Ялта, Гурзуф), Литературный музей «Чеховский салон» в Баденвейлере (Германия), ГЦТМ имени А.А. Бахрушина, а также чеховские библиотеки Москвы, Подмосковья (Истра), Ярославля и Сахалина.

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