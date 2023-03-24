NFT против!

На ярмарке современного искусства Art Russia/Арт Россия, которая пройдет в столичном Гостином дворе с 30 марта по 2 апреля, представят коллекцию NFT «Под санкциями». Автор проекта Екатерина Аристова создала 555 токенов, отражающих реальные или негласные антироссийские ограничения.

Основная цель коллекции — создать цифровую арт-летопись западных санкций, затронувших практически все сферы нашей жизни, от промышленности и торговли до спорта и культуры.

«Отключение России от SWIFT, отмена русской культуры и другие события — по своей форме действия небольшие, но привели к масштабным изменениям. Так, например, пришла идея символа проекта — эффекта бабочки, красоты со сложным циклом развития. Ее сущность — искусство трансформации, наш символ преобразований во время глобальной неопределенности», — рассказала Екатерина Аристова.

Название коллекции — «Под санкциями» — выбрано неслучайно: по мнению автора, «это статус, который за год стал новой формой идентичности», и ее проект призван объединить разобщенное русскоязычное общество. В первую очередь, создательница NFT-коллекции хочет привлечь внимание международной общественности к отмене культуры по национальному признаку.

Идею уже поддержал президент Корпорации «Синергия» и сооснователь выставки Art Russia/Арт Россия Вадим Лобов. «Мы поддерживаем молодые таланты, чьи работы затрагивают актуальные сюжеты из нашей жизни. Идея воплотить санкции в формате NFT-токенов очень современна и отвечает вызовам, стоящим перед нашей страной. Поэтому мы и решили предоставить Екатерине площадку для ее работ, помочь донести посыл о важности сохранения российской культуры и о месте России в мире», — сообщил Вадим Лобов.

В основе созданных художницей NFT — товары, услуги и компании, внесенные в санкционные списки. Всего 8 сфер. Каждый объект коллекции — уникальная цифровая картина с обязательным элементом, желтой ограничительной лентой. В токен вшит искусственный интеллект, отслеживающий санкционные изменения. При отмене каких-либо ограничений или возвращении бренда желтая лента исчезнет из композиции токена, а владелец NFT получит уведомление об изменении статуса.

Серия NFT-санкций уникальна тем, что существует не только онлайн. Ознакомиться с коллекцией и приобрести первый физический NFT из направления «Культурный код» можно будет на ярмарке Art Russia/Арт Россия.

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