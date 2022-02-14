Дэя, российская певица: «День Валентина на краю света»

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— День святого Валентина для меня не праздник, а лишь милая традиция, пришедшая к нам с Запада. Это лишний повод признаться в своих чувствах и подарить алое сердечко — «валентинку» тому, кто тебе нравится.

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Всё, что связано с этим днём, на мой взгляд, это очень личное. Здесь не важно место — можно устроить свидание не на экзотических островах на краю света, а просто в уютном ресторане. Главное — с кем вы проведёте этот день и какие слова друг другу скажете.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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