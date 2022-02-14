Дэя, российская певица: «День Валентина на краю света»

— День святого Валентина для меня не праздник, а лишь милая традиция, пришедшая к нам с Запада. Это лишний повод признаться в своих чувствах и подарить алое сердечко — «валентинку» тому, кто тебе нравится.

Всё, что связано с этим днём, на мой взгляд, это очень личное. Здесь не важно место — можно устроить свидание не на экзотических островах на краю света, а просто в уютном ресторане. Главное — с кем вы проведёте этот день и какие слова друг другу скажете.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.