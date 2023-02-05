Дом музыки отметит 150-летие со дня рождения Федора Шаляпина

Программу, посвященную 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина, представят известный оперный певец Николай Диденко, оркестр народных инструментов и хор русской песни радио «Орфей» в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 11 февраля. В программу вошли русские народные песни, а также знаменитые арии из опер.

13 февраля 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения великого русского оперного певца Федора Ивановича Шаляпина. Легендарный артист покорил ведущие сцены России, Европы и Америки. Выдающийся бас, он считался лучшим исполнителем партий Бориса Годунова, Ивана Грозного, Варяжского гостя, Досифея и Ивана Сусанина в операх русских композиторов – Мусоргского, Римского-Корсакова, Глинки; не менее ярко блистал он и в шедеврах итальянского и французского оперного репертуара. Мировую славу Шаляпин снискал не только как певец, но и как выдающийся драматический актер и гениальный мастер перевоплощения. Популярность исполнителя в России была поистине всенародной. Именно он стал первым обладателем звания Народный артист Республики – высшей степени признания творческих заслуг в области театра, музыки и кино.

Сегодня имя Федора Шаляпина хорошо известно не только поклонникам вокального искусства. В Москве и Санкт-Петербурге работают дома-музеи артиста, памятники ему установлены в Казани, Уфе и Москве, его личная звезда украшает знаменитую Аллею славы в Голливуде, а в столице Татарстана каждую зиму проходит масштабный международный оперный фестиваль его имени. Сравнение артиста с Федором Шаляпиным до сих пор считается признанием таланта и высочайшего мастерства.

Продолжателем его традиций в наше время многие называют российского певца Николая Диденко. Обладатель лирического «певучего» баса Николай Диденко сотрудничал со многими оперными театрами, в числе которых Вашингтонская национальная опера, Кельнская опера, Датская королевская опера, Опера Бастилии, Метрополитен-опера и многие другие. С 2013 года он является приглашенным солистом Большого театра России. В 2017 году певец был удостоен премии «Грэмми».

В предстоящем концерте к 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина в Светлановском зале ММДМ Николай Диденко исполнит жемчужины шаляпинского репертуара – арии из опер Джоаккино Россини, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Александра Даргомыжского и Николая Римского-Корсакова, а также русские народные песни. Вместе с ним выступят Академический хор русской песни радио «Орфей», а также оркестр народных инструментов под управлением Николая Азарова.

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