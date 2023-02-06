ПЕРМЬ: В частной филармонии «Триумф» впервые выступит московский ансамбль старинной музыки «Les Moscovites»

Идеолог и основатель коллектива, гобоист и преподаватель Филипп Нодель, известен как активный подвижник старинной музыки в России и Европе. Ему же мы обязаны появлением культового «Pratum Integrum» — первого российского оркестра исторических инструментов.

Ансамбль приезжает в Пермь в составе квартета, будет исполнена барочная музыка на инструментах эпохи И.С. Баха.

Ансамбль «Les Moscovites» возник в 2014 году и объединил преподавателей и студентов факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской Консерватории. Главную российскую кузницу исторически информированных музыкантов создал пианист Алексей Любимов и его единомышленники, чей подход предполагает следование стилю и практикам эпохи, в которой было написано музыкальное произведение, а также выбор соответствующего инструмента.

«Les Moscovites» выступают разными составами, от квартета до большого ансамбля, тем самым знакомя слушателей с полной палитрой звучания музыки XVIII века: от барочного фагота до теорбы. Благодаря ансамблю знаменитые циклы «Музыка на воде» Генделя и «Застольная музыка» Телемана впервые прозвучали в России на аутентичный манер.

Название ансамбля тоже связано с Телеманом. При жизни немецкий композитор любит сочинять музыкальные характеристики европейским народам. В его многочисленных сюитах среди турков, португальцев, швейцарцев, «старинных и современных» датчан встречаются и «les moscovites», или московиты — так иногда называли в XVIII веке русских.

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