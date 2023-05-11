Драма «Точка ноль»: стартовали съемки нового сериала Иви с Мариной Александровой в главной роли

Онлайн-кинотеатр Иви и кинокомпания Team Films объявили о старте съемок сериала «Точка ноль», главную роль в котором исполнит Марина Александрова. Автором сценария выступил Кирилл Притула, режиссером-постановщиком - Сергей Пикалов. Сериал «Точка ноль» задается вопросом, каково это быть героем в негероическое время; рассказывает про смелость взять ответственность на себя, про противостояние невежеству, цена которому - миллионы жизней. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В сериале снимаются Марина Александрова, Сергей Марин, Наталья Рогожкина, Мария Рыщенкова, Евгений Мундум, Константин Белошапка и другие. Режиссер-постановщик Сергей Пикалов, автор сценария Кирилл Притула, оператор-постановщик Сергей Авилов. Продюсерами проекта выступили: Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Теймур Джафаров, Анастасия Малышева.

Опытный вирусолог Аня Маркова бросает личную и профессиональную жизнь в Москве и переезжает работать в Вирусологический центр в Новосибирске. Она явно пытается сбежать от какой-то личной боли, но на новом месте судьба подбрасывает девушке ещё одно испытание - из-за незаконной свалки крупного мясокомбината в ближайшей деревне фиксируется вспышка неизвестного вируса. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно проверить деревню. Однако местные жители, не доверяя современным методам лечения и не осознавая всей опасности, настроены к вирусологу враждебно. В деревне разгорается чума нового типа…

Сергей Пикалов, режиссер-постановщик:

– Сериал «Точка ноль» - это история второго шанса, история про людей, которые могли совершить ошибку, могли потерять что-то в прошлом, пойти не в ту сторону, но они воспользовались или не воспользовались им. Нам хочется увлечь зрителя уникальным миром, познакомить с героями, которые в критической ситуации приходят нам на помощь, которые остаются барьером между опасным вирусом и обычными людьми. Я верю, что такие простые люди со своими личными проблемами, сложностями в характере, отношениях, они герои в своей работе!

Марина Александрова, актриса:

– Любой старт – это вызов, обнуление всех процессов, вечный поиск и открытия. У нас очень талантливая команда во главе с режиссером Сергеем Пикаловым, он держит в руках факел, а мы идем за ним на свет!

Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства Иви:

– Проект «Точка ноль» открывает для нас сотрудничество с талантливой командой. Непростая главная героиня, глубокая многослойная история, напряженные сюжетные повороты – все это ждет нашего зрителя в сериале «Точка ноль». Очень скоро мы сможем поделиться первыми материалами по проекту.

Илья Бурец, креативный директор департамента собственного производства Иви:



– Нас очень впечатлила эта история – история талантливого врача, ученого – женщины, которая без страха отправляется на борьбу со страшным вирусом, зная, что кроме нее этого не сделает никто. Марина Александрова – актриса, которую любят миллионы зрителей – сыграет роль вирусолога Ани Марковой.

Теймур Джафаров, продюсер:

– Это очень особенная история. Для нашей страны редки проекты, где происходит комбинация детективной, научной, эпидемиологической и романтически-любовной составляющих. Эта компиляция жанров с определенным посылом к людям о том, что наши врачи, наши эпидемиологи одни из лучших в мире, и, действительно, наука в нашей стране на самом высоком уровне, о чем мы забываем. Хочется, чтобы и зритель, и люди, от которых это зависит, и непосредственно сами ученые помнили о том, что мы их ценим, мы их знаем, и мы гордимся.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.