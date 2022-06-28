ЕКАТЕРИНБУРГ: Ural Music Night 2022 – это 430 часов концертов, пленэр, подиум и танцевальные площадки

430 часов концертов, пленэр, подиум и танцевальные площадки 24 июня в Екатеринбурге состоялся фестиваль Ural Music Night. Впервые с 2019 года он прошел в привычном и очень долгожданном формате – на улицах города теплым летним вечером. В фестивале приняли участие более 300 тысяч человек: музыкантов, организаторов, волонтеров, технических специалистов, представителей городских служб и культурных институций, работников кафе и баров, магазинов и ресторанов и, конечно, зрителей.

«Я рада посетить “Ночь Музыки”. Мне нравится знакомиться с творчеством, которым я раньше не интересовалась. Например, здесь я впервые слышу сочетание русского фольклора и джаза, и мне это нравится», – отмечает Ксения, гость фестиваля. На Ural Music Night было представлено множество музыкальных направлений: от метал-панка до хип-хопа, от фолк-джаза до глиттер-попа, от постминимализма до краут-рока, от академической музыки до драм-н-бейса. Ночь с 24 на 25 июня стала самой музыкальной в году благодаря более 300 группам со всей России.

«Это круто, когда язык музыки объединяет и сдруживает людей. Мы пели на татарском, сейчас на фоне играют Shanu на чувашском. И все наслаждаются», – отмечают ILGIZ & MALSI MUSIC, представители казанского лейбла Yummy Music.

Фотограф Анна Малыгина

На фестивале музыкой делились как коллективы, ежегодно подающие заявки, так и те, кто впервые принял в нем участие.

«Мы на UMN уже не первый, не второй и даже не пятый год, а практически ежегодно, для нас это уже хорошая традиция. Ожидания, как обычно, все оправдались, фестиваль один из самых крутых в России, огромный по масштабу и по наполнению. Публика довольна, а когда она нас заряжает, то нам это только на пользу», – рассказал Виктор Комаров, музыкант группы НАМБАТУ.

«“Ночь Музыки” есть посвящение. Впервые исполняем мою музыку вне Москвы, откуда я приехала. Желаю слушателям отдохнуть, кайфануть от происходящего. Главное, чтобы музыка, которую вы слушаете, откликалась в вашем сердце», – еще до начала фестиваля поделилась SERAFIMA.

Фотограф Виктория Фадина

Помимо обширной музыкальной программы, около 430 часов концертов, фестиваль представил танцевальные площадки – маршрут от DANCEKB. Так, у цирка прошли баттлы в направлении All Style. Своими впечатлениями поделилась зрительница Ксения: «Это было интересно, танцоры не знали, какая музыка заиграет в следующий момент. Они должны были импровизировать. Выступали люди абсолютно разных возрастов, что делало баттлы еще интереснее».

За время фестиваля с пункта посткроссинга «Почты России» зрители отправили 2500 открыток. Это рекордное число за шесть лет проведения акции. Музыкальные приветы были переданы не только по всей России, но и в Казахстан, Грузию, Армению. Гости фестиваля разных возрастов с восторгом делились тем, что для них это стало первым опытом общения по почте.

Фотограф Дарья Ветчанинова

Дизайнеры одежды представили коллекции в сквере на Октябрьской площади.

Художники тоже не обошли событие стороной – в рамках фестиваля впервые прошел пленэр, лучшая картина с которого будет продана на аукционе, а вырученные деньги отправятся на благотворительность.

Программа фестиваля закончилась на рассвете акцией «Светает», где группа «Браво» вместе с Камерным оркестром B-A-C-H, «Запрещенными барабанщиками», Теоной Контридзе, организаторами, волонтерами и зрителями фестиваля спела песню «Луч солнца золотого». Ночь прошла, настало утро ясное.

«Спасибо всем, кто причастен к проведению фестиваля, он проходит, растёт и развивается благодаря вам. Давайте продолжим сотрудничать, дружить и каждый год встречать рассвет с музыкой», – пожелал Евгений Львович Горенбург, директор фестиваля Ural Music Night.

Фотограф Евгений Бугаков

25 июня в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» состоялась третья ежегодная музыкальная конференция Ural Music Night, посвященная вопросам продвижения и монетизации музыки, выбора оборудования и программного обеспечения, где прочитали лекции представители музыкальных индустрий, VK, Яндекс, Bandlink, Doubletapp и многие другие.

Завершилась конференция демо-панелью, в рамках которой эксперты дали обратную связь по заранее отправленным им трекам.

Модератором выступил Сергей Мудрик, главный редактор VK Музыки, продюсер, журналист, а экспертами – Олег Лузин, менеджер продукта Яндекс.Музыки; Евгений Меркушев, сооснователь Music Development Russia, музыкант ON-THE-GO; Сергей Мезенов, музыкальный журналист, редактор онлайн-журнала о современной культуре Сибири «Мастера Сибири», обозреватель Colta.ru и Jazzist.

Музыканты группы Arkey June, Динара и Тим, поделились тем, что для них значит участие в демо-панели: «Это был очень хороший и стоящий опыт для нас. Мы все учтем и запомним, все было по делу. Замечания были уникальные, слушаешь и “мотаешь на ус”. Ужасно разволновались, когда заиграла наша музыка, очень важные люди слушали наш трек».

Фотограф Павел Пушмин

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