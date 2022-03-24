Это точно любовь: Митя Фомин выступит в клубе «16 тонн»

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Это точно любовь… Не просто строчка из новой песни Мити Фомина, а настроение, которое артист стремится передать зрителю на ближайшем концерте. 8 апреля Митя Фомин выступит с барабанным шоу в культовом московском клубе «16 тонн».

На смену четким барабанным ритмам в программе приходит глубокая мелодичность, драйв сменяется лирическим настроением. Вечно влюбленный в жизнь Митя Фомин снова транслирует зрителю надежду, оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, используя веками проверенный инструмент. Ведь если что-то меняет к лучшему все в нашей жизни, так это точно любовь.

Начало в 20:00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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