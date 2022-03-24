Фонд им. Миклухо-Маклая провёл международную онлайн-конференция «Россия в регионе Южных морей». Практика сохранения историко-культурного и научного наследия»

23 марта 2022 года состоялась международная онлайн-конференция «Россия в регионе Южных морей. Практика сохранения историко-культурного и научного наследия» между Россией и Камбоджой.

Мероприятие прошло в рамках международного проекта «Россия в регионе Южных морей», целью которого является укрепление научных, культурных и гуманитарных связей, развитие межкультурного диалога.

Конференцию открыл Николай Николаевич Миклухо-Маклай, основатель и директор Фонда им. Миклухо-Маклая, Руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии Австралии и Океании Института востоковедения РАН, Президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, который являлся модератором конференции. Он отметил, что 126 человек зарегистрировались на мероприятие, более 80% участников – из Камбоджи, остальные – из России, Узбекистана, Анголы, Сербии и Папуа-Новой Гвинеи.

С приветственным словом, открывая конференцию, выступил Боровик Анатолий Васильевич, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Камбодже. Анатолий Васильевич выразил уверенность в укреплении торгово-экономических связей и создании условий для стимулирования деловой активности между Россией и Камбоджой. Также отметил углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, образовании и культуре, активизации молодежных контактов.

Астафьева Екатерина Михайловна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Ученый секретарь Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН, Исполнительный директор Ассоциации исследователей ЮТР (Тема выступления: «Об изучении истории и социально-политического развития Камбоджи в Институте востоковедения РАН»), рассказала об изучении Камбоджи в Институте востоковедения Российской академии наук, которое всегда было и остается одним из приоритетных направлений исследований Центра ЮВА, Австралии и Океании ИВ РАН. Екатерина Михайловна в своем выступлении подчеркнула, что сотрудники Центра будут продолжать свои исследования в области изучения истории и социально-политических процессов, происходящих в Камбодже, а также выразила уверенность в скором появлении в Центре нового поколения молодых исследователей.

Балабанов Александр Александрович, начальник отдела по связям с международными организациями Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга (Тема выступления: «О перспективах и направлениях сотрудничества с Российской Федерацией»), отметил положительную динамику в развитии российско-камбоджийских отношений. Александр Александрович отметил важность проведения данной конференции, заявив, что в связи с перспективами расширения сотрудничества актуальным является привлечение специалистов в изучении кхмерского языка и культуры Камбоджи.

Сеанг Сопхалла, глава Ассоциации выпускников советских и российских вузов Камбоджи, рассказала об истории создания Ассоциации усилиями студентов, окончивших ВУЗы России и Советского Союза, о сотрудничестве с Российским центром науки и культуры в Пномпене, а также о сложностях преподавания русского языка для местных жителей. Выразила надежду на расширение отношений в таких сферах как сельское хозяйство.

Пале София Евгеньевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН, ученый секретарь Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона (Тема выступления: «Русские в Камбодже»), рассказала о схожести менталитетов жителей двух стран, что способствует растущему количеству русских граждан, проживающих в Камбодже.

Юлия Лещинская, руководитель гуманитарных и образовательных проектов Русского Дома в Пномпене (Тема выступления: «Россия-Камбоджа: диалог двух культур длиною в 100 лет»), провела презентацию Русского Дома, среди целей и задач которого – популяризация российской культуры и науки, научно-просветительская деятельность, изучение культурного наследия как России, так и Камбоджи.

Гнел Ратха, глава Российско-Камбоджийского Торгового Дома (Тема выступления: «Торгово-экономическое сотрудничество»), в своем докладе рассказал об истории создания, деятельности и проектах Российско-Камбоджийского Торгового Дома, одной из главных задач которого является поддержка бизнеса в стране российских партнеров. Привел краткую сводку состояния экономики и бизнеса Камбоджи в условиях пандемии.

В ходе конференции участники обменялись контактами для сотрудничества и развития дружественных связей.

Выступающие поблагодарили Фонд им Миклухо-Маклая, как организатора, а директор Фонда отметил, что уровень докладов и количество участников превзошло все возможные ожидания, благодаря активному участию партнёров, участников конференции. У Камбоджи и России есть немало направлений для сотрудничества и развития взаимных интересов, основанных на взаимном уважении и доверии.

На этом проект не заканчивается, впереди еще три конференции!

Проект «Россия в регионе Южных морей» реализуется Фондом им. Миклухо-Маклая, Ассоциацией исследователей Южно-Тихоокеанского региона, Центром изучения ЮТР Института востоковедения РАН, при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Русского Дома в Пномпене, Министерства иностранных дел, Россотрудничества, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

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