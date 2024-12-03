Евгения ЛЯСНИКОВА: «Художник должен создавать что-то новое, не отрываясь от культуры своей страны»

Евгения Лясникова – художник-реалист, живописец, портретист, член Союз художников России. Евгения — участник многочисленных коллективных и персональных выставок, показов в художественных галереях. В коллекции автора более тысячи работ различной тематики: пейзажи, портреты, иконы, картины на основе библейских мотивов. Основная часть работ художницы находится в частных коллекциях ценителей искусства. Недавно у Евгении Лясниковой открылась персональная выставка в «Столичной галерее художников». Мы пообщались с художницей о свободе, искусстве, хобби и современных выставках.

– Как давно Вы занимаетесь искусством?

– С ранних лет, как только взяла в руки карандаш! А профессионально занялась искусством в художественной школе.

– Расскажите, с чего начинается новая картина?

– Начинается с идеи, и потом я формирую картину в голове, продумывая глубинный смысл, который я бы хотела донести зрителю. На холсте начинаю изображать, в первую очередь, глаза, так как это основное, через что можно передать всю суть человеческой души.

– Как Вы считаете, художественное образование – необходимо ли оно художнику сейчас?

– Да, художественное образование обязательно! Какай бы талантливый человек ни был, основы и навыки художественного образования важны для художника! Это как уметь говорить, но не уметь писать.

– Может ли художественное образование ограничивать свободу и ставить человека в рамки, которых до этого для него не существовало?

– Если художник талантлив, то художественное образование не сможет ограничивать его и ставить в рамки! Оно только поможет ему расширить свой кругозор в искусстве и научит многим техникам. Единственное, что мешает многим художникам – это то, что они слепо следуют по течению европейских трендов и навязанным стереотипам. Художник должен создавать что-то новое, не отрываясь от культуры своей страны.

– Какие темы являются ключевыми в Ваших работах? Над какими хотели бы поработать?

– Человек. И, соответственно, то, что его окружает. Людские страсти, эмоции, помыслы и мечты.

– Кто повлиял на Ваше творчество в наибольшей степени?

– Многие и никто. Не думаю, что кому-то подражаю, но, вместе с тем, культура письма, колористика, создание образов – наверняка, рождаются не на пустом месте.

– Можете перечислить любимых художников?

– Наверное, ближе всех мне Серов, Верещагин, вообще Передвижники. Это очень русская живопись. И это про людей.

– Расскажите о своих увлечениях помимо создания картин?

– Спорт. Так уж получилось, что еще в ранней юности я стала мастером сорта по художественному плаванию, членом сборной России. И последнее время – театр.

– Вы согласны с тезисом, что на внутренний мир человека влияет то, что его окружает? Как, по-вашему, меняется человек, который видит красивые здания, картины, скульптуры?

– Вы еще забыли добавить в свой список одежду. Да, конечно, подобное тянется к подобному. Когда ты живешь в красивом, обратите внимание, я не говорю – модном, мире, то и душа начинает тянуться к красоте. А, как вы помните, в человеке все должно быть прекрасно….

– Как Вы думаете, чему люди, даже далекие от искусства, могут научиться у художников?

– Видеть мир красивым. Замечать детали. Фантазировать. Мечтать.

— В какие галереи и на какие выставки Вы советуете ходить? Или не на выставки, а на другие культурные мероприятия. От чего Вы сами в последнее время получили самое сильное впечатление?

– Да, я люблю посещать различные выставки и театры. В таких местах погружаешься в особую атмосферу творчества. Из последнего, что посетила и советую посетить, – это выставка «Передвижники» в Третьяковской Галерее. Спектакль «Леонардо» театра «Модерн» и спектакли театра «Неформат» Михаила Барщевского.

Фотограф Алёна ХМЕЛЮК,

Изображения из буклета Евгении Лясниковой «Живопись»