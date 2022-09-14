Fashion по-русски: древние ремесла задают современные тренды

Тема импортозамещения в российской арт-индустрии сегодня особенно актуальна. И власти, и представители бизнеса все более пристально смотрят в сторону местных дизайнеров, художников и мастеров. В тренде — ярмарка молодого современного искусства blazar, на которой представлены их работы. В рамках ее деловой программы, в лектории Created in Moscow, организованном Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы, прошла дискуссия «Искусство продавать искусство на маркетплейсе». Она была посвящена развитию традиционных промыслов, локальных брендов и новому проекту «Ремесла».

Раздел с таким названием был открыт на сайте крупнейшего в России онлайн-магазина. В нем собраны предметы функционального дизайна — товары для дома, созданные на региональных российских производствах. Их отбирали кураторы онлайн-галереи SAMPLE. Среди них есть и предприятия с большой историей: Гжельский фарфоровый завод, Гусевской хрустальный завод и недавно появившиеся компании — керамическая мастерская DVKB, столярная студия Objects in Wood.

В дискуссии приняли участие создатели проекта — сооснователь blazar и SAMPLE Александра Лекомцева, руководитель креативных спецпроектов маркетплейса, на котором представлены предметы, Екатерина Положенцева и редакционный директор The Blueprint Александр Перепелкин. «Для такого гиганта, как наш маркетплейс, это необычный опыт. Мы ежедневно продаем миллионы товаров массового потребления, и организовать такую “ламповую”, локальную историю было смелым шагом, — рассказала Екатерина. – Очевидно, что это не история про заработок, речь идет о продвижении традиционного творчества, которое актуально и сегодня».

По мнению всех участников встречи, у российских традиционных производств таких как Императорский фарфоровый завод, фабрика «Крестецкая строчка», есть огромный потенциал. Это качественная продукция со своей айдентикой. Однако многие с предубеждением относятся к ней как к чему-то устаревшему из-за отсутствия грамотного маркетинга и сторителлинга. «Мы хотим показать, что ремесла — это не артефакты, покрытые пылью веков. Это ручной труд, с помощью которого создаются предметы, способные украсить современный интерьер, одежду. Когда сегодня за основу берется классический дизайн и по-разному интерпретируется художниками, это интересно, — уверена Александра. — Особенно ценно, что такие проекты поддерживаются на государственном и городском уровне: они нуждаются и в финансировании, и в продвижении».

В ходе беседы Александр Перепелкин также вспомнил французский багет, который в свое время сделали национальным символом именно современные дизайнеры, законодатели моды. Не исключено, что таким же символом для России может стать традиционный сувенир, изготовленный в Гусь-Хрустальном. Для проекта «Ремесла» — это миниатюрная фигурка коня в нескольких цветовых вариациях со своей историей.

Александра Лекомцева отметила, что мода, современный арт и традиции в России — это единая креативная среда. Ремесленники создают стильные и функциональные предметы для дома, молодые дизайнеры, разрабатывая свои коллекции, используют традиционные русские элементы, а несколько лет назад были созданы крупнейший в России цифровой архив и лаборатория древних орнаментов «Орнамика». Их можно использовать в качестве принтов для тканей, в декоре интерьеров, при создании ювелирных украшений. На границе народного и актуального искусства рождаются коллаборации, которые стимулируют развитие всей российской арт-индустрии.

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