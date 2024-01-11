Виктор ЦАРЕНКО: «Для художника важно признание, но статусы и награды не самоцель»

В живописи Виктора Царенко художника из Самары наблюдается соединение материального – физического мира и духовного. Авторские работы художника имеют глубокую сюжетную линию в тоже время простоту написания комбинируя жанры примитивизма и импрессионизма. Сегодня мы публикуем краткое интервью с художником.

– Виктор, у вас много сюжетных линий в живописи, но в большей части они содержат библейский или образы приближены к иконописи. Расскажите, что повлияло на ваш выбор?

– Почему я придерживаюсь Библейских сюжетов, их интерпретации, как и иконописных приемов в своих работах – все объяснимо, в свое время я закончил отделение Теологии при Самарской Духовной Семинарии, что повлияло на мое Духовное становление, и что способствовало моему ментальному пробуждению и внутреннему преображению. Конечно, в своих работах я синтезирую различные течения и направления в искусстве, такие как – символизм, к примеру, с элементами импрессионизма и абстракционизма. Бывают в моих работах и реалистические нотки. Я склонен к тому, что на данный момент в искусстве надо придерживаться некоторого универсализма. Да, я беру Библейские сюжеты Старого и Нового Заветов и стараюсь их без смысловых искажений переносить на холст, в то время как интерпретирую их в стилистических различных направлениях.

– У вас очень интересная биография, вы преподавали, проектировали, работали декоратором, писали иконы и активно выставляете свои картины на различных мероприятиях. Расскажите, какой опыт для вас больше всего произвел впечатление и отразился на ваше будущее? И что из этого вы бы не стали повторять?

– Главным в выборе профессиональных интересов для воплощения в своих работах, я все же склонен считать проектирование в архитектурной среде и письмо икон. Полученные, благодаря этим профессиям навыки помогли мне выйти на путь понимания искусства как такового. Это та духовно-нравственная матрица через которую человек и может остаться человеком.

То, что бы я не хотел повторять и брать в будущее творчество – это, прежде всего, моя работа на должности декоратора в гипер-маркете «Реал», практически, ничего оттуда я не вынес, если не считая десяток плакатов, которые создал для внутреннего использования. Еще я бы не стал преподавать такой предмет как рисунок, согласитесь, что не очень интересно из года в год заставлять студентов рисовать одни и те же геометрические тела без какого-либо творческого эксперимента.

– В вашей коллекции много женских портретов. Очень запоминающаяся ваша работа Кармен. Кто ваши музы? Как рождаются эти образы ярких женщин?

– В своих работах я часто беру за основу женские модели, которые либо беру из жизни, или применяю приемы синтеза и сочинительства. К примеру, иногда мы с сестрой посещаем театр Оперы и балета, и там под впечатлением просмотра сцен оперы или балета, я заимствую образы ярких женщин, такова и Кармен. Еще я делаю зарисовки с живых натур и применяю их в своих работах.

– Виктор, вы член ТСХР и у вас более 20 лет художественной деятельности. Есть ли у вас награды или Благодарности от государственных органов? Будете ли вы заявлять себя на Заслуженного художника России?

– Я, член ТСХР вообще-то недавно, кроме сертификатов об участии в выставках и дипломов у меня наград нет, поэтому пока рано еще думать о Заслуженном художнике, пока буду создавать и творить дальше. Конечно для художника важно признание, но статусы и награды не самоцель, очень важно быть принятым у услышанным со стороны коллекционеров и людей близких к искусству.

– Поделитесь своими планами? В каких проектах вы сейчас участвуете? В каких общероссийских и международных выставках будете принимать участие?

– В феврале 2024 года я участвую в выставке Boundless, что пройдет в Риме - Вечном городе, также в планах презентация персональной выставки, в Доме Ветеранов, пройдет также в феврале будущего года, ну и тематические выставки с другими художниками в галерее ТСХР (Творческого Союза художников России).