Форум BreakPoint собирает молодых технологических лидеров

В первую неделю апреля 2021 года форум BreakPoint в восьмой раз соберет молодых технологических лидеров на своей двухдневной площадке.
Если ты студент 3–4 курса, магистратуры или недавний выпускник IT или технической специальности, то не проходи мимо. Форум BreakPoint – не скучная лекция или научная конференция. Это два дня бесплатной прокачки навыков, практики и общения с лучшими технологическими лидерами, компаниями и экспертами.
В программе:
- Погружение в тренды технологий;
- Кейсы на практику знаний;
- Ярмарка стартапов;
- Истории успеха от топовых спикеров;
- Воркшопы по прокачке навыков будущего;
- Ярмарка вакансий с участием более 20 крутых компаний;
- Программа развития стартапа от уровня идеи до прототипа.
BreakPoint — это отличная возможность определить вектор своего дальнейшего развития и пообщаться с представителями топовых технологических компаний.
«На воркшопе по управлению проектами от X5 Retail Group я познакомился со спикером, он был руководителем проектов в компании. Меня заметили и прямо во время воркшопа пригласили на работу к ним в проектный офис. С тех пор работаю в проектном управлении уже почти 2 года», – говорит участник BreakPoint 2018 Валерий Сопин.
Регистрация на форум: https://breakpoint.aiesec.ru/forum2021
Группа Вконтакте: https://vk.com/breakpointforumОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.