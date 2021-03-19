Форум BreakPoint собирает молодых технологических лидеров

В первую неде­лю апре­ля 2021 года форум BreakPoint в вось­мой раз собе­рет моло­дых тех­но­ло­ги­че­ских лиде­ров на сво­ей двух­днев­ной площадке.

Если ты сту­дент 3–4 кур­са, маги­стра­ту­ры или недав­ний выпуск­ник IT или тех­ни­че­ской спе­ци­аль­но­сти, то не про­хо­ди мимо. Форум BreakPoint – не скуч­ная лек­ция или науч­ная кон­фе­рен­ция. Это два дня бес­плат­ной про­кач­ки навы­ков, прак­ти­ки и обще­ния с луч­ши­ми тех­но­ло­ги­че­ски­ми лиде­ра­ми, ком­па­ни­я­ми и экспертами.



В программе:

Погру­же­ние в трен­ды технологий;

Кей­сы на прак­ти­ку знаний;

Ярмар­ка стартапов;

Исто­рии успе­ха от топо­вых спикеров;

Ворк­шо­пы по про­кач­ке навы­ков будущего;

Ярмар­ка вакан­сий с уча­сти­ем более 20 кру­тых компаний;

Про­грам­ма раз­ви­тия стар­та­па от уров­ня идеи до прототипа.

BreakPoint — это отлич­ная воз­мож­ность опре­де­лить век­тор сво­е­го даль­ней­ше­го раз­ви­тия и пооб­щать­ся с пред­ста­ви­те­ля­ми топо­вых тех­но­ло­ги­че­ских компаний.

«На ворк­шо­пе по управ­ле­нию про­ек­та­ми от X5 Retail Group я позна­ко­мил­ся со спи­ке­ром, он был руко­во­ди­те­лем про­ек­тов в ком­па­нии. Меня заме­ти­ли и пря­мо во вре­мя ворк­шо­па при­гла­си­ли на рабо­ту к ним в про­ект­ный офис. С тех пор рабо­таю в про­ект­ном управ­ле­нии уже почти 2 года», – гово­рит участ­ник BreakPoint 2018 Вале­рий Сопин.

Реги­стра­ция на форум: https://breakpoint.aiesec.ru/forum2021

Груп­па Вкон­так­те: https://vk.com/breakpointforum

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