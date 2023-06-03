Фотографии Александра Родченко представят в Воронеже

3 июня в пространстве большого выставочного зала Воронежского художественного музея откроется выставка работ известного художника-авангардиста, новатора в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного, кино и театрального дизайна Александра Родченко.

Александр Родченко. Поэт Владимир Маяковский, 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Созданный в рамках региональной программы Галереи Люмьер и Фонда Still Art проект будет представлен в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского в рамках Платоновского фестиваля. В экспозицию выставки вошли 58 серебряно-желатиновых отпечатков из двух портфолио музейной серии, выпущенных тиражом 35 экземпляров в 1994-1997 годах, собранных под руководством дочери художника Варвары Родченко, внука Родченко и ведущего исследователя его творчества Александра Лаврентьева, а также галериста Говарда Шиклера. Печать фотографий, вошедших в портфолио и предоставленных Фондом StillArt, осуществлена Александром Лаврентьевым и Юрием Плаксиным в фотолаборатории художника с оригинальных негативов.

Цель регионального проекта Галереи Люмьер и Фонда Still Art — популяризировать фотографию в городах и регионах России. Проект познакомит широкую аудиторию с работами классиков советской фотографии Александра Родченко, Владимира Лагранжа, Наума Грановского и Андрея Князева. С 2021 года Галерея и Фонд представляют фотовыставки в Санкт-Петербурге, в Сибири, на Урале и в Приволжье.

Другие фотографии Александра Родченко можно посмотреть по ссылке.

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