В Музее Победы открылась выставка о героях труда

В Музее Победы 1 июня открылась выставка «Трудовые коллективы — все для Победы!». Экспозиция подготовлена в рамках программы «Школьный музей Победы». Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина представил около 40 экспонатов, которые рассказывают о трудовом подвиге.

«Профессиональное образование с самого своего зарождения было построено на наставничестве. Опытные мастера передавали секреты ремесла ученикам. В системе профессионального образования роль наставника остается ведущей. Наставники готовят своих подопечных к работе в коллективов, прививают культуру труда. Поэтому когда мы придумывали нашу выставку, мы точно знали, что хотим показать. Мы хотим показать профессиональное образование через срез коллективной работы. Именно благодаря рабочим коллективам движется вперед наш прогресс, благодаря коллективам мы достигаем побед», — отметила директор Московского техникума креативных индустрий им. Л. Б. Красина Лиана Табатадзе.

На выставке представлены фотографии, документы, личные вещи героев труда и предметы, которые они производили. Среди экспонатов — фотография группы студентов Московского техникума путей сообщения 1931 года, штыки от винтовки Мосина времен Великой Отечественной, болванки снарядов, полевой телефон ТАИ-43, полевой компас и другие раритеты.

Связь прошлого и настоящего отражена в центральной инсталляции из картонных кубов с графикой. По словам организаторов, инсталляция посвящена современной Москве и профессиональному образованию в ней. Посетители также увидят плакаты, которые рассказывают о становлении профессионального образования в нашей стране и о его развитии в годы Великой Отечественной войны.

«Плакаты созданы на основе нашей музейной экспозиции. Мы рассказываем не только про историю, но и про перспективы развития профессионального образования», — пояснила куратор Музея профессионального образования Москвы ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий им. Л. Б. Красина» Анна Батова.

Выставка «Трудовые коллективы — все для Победы!» подготовлена музеем профессионального образования Москвы ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий им. Л. Б. Красина».

Выставка продолжит работу до 12 июня.

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