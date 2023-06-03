ЕКАТЕРИНБУРГ: Энергия нового времени в квантовых картинах Ольги Хадар

С 7 июня по 7 июля в Екатеринбурге в «Центре Преображения Женщины» состоится персональная выставка нижегородской художницы и энерготерапевта Ольги Хадар «Энергия нового времени».

Ольга Хадар создает картины, опираясь на волновую природу цвета. Цвет, как и звук имеет вибрации, которые при взаимодействии с энергетическим полем человека, способны не только вызывать позитивные эмоции и повышать настроение, но и оказывать благотворное воздействие на состояние здоровья. По сути, её картины являются своего рода подпиткой, личным артефактом, помощником для восполнения энергетического ресурса организма.

Художница буквально считывает намерение души человека, а затем, находясь в медитативном состоянии, проявляет его в материи на своих картинах. Её абстракции можно назвать магическим откровением, мостами, соединяющими два мира: духовный и материальный. Глядя на картину, человек замедляется, фокусируется на том, что ему сейчас истинно важно и встречается с самим собой, настоящим. Картины разговаривают с каждым на языке души, раскрывая лучшее в ней. Каждое полотно – послание миру, послание конкретному человеку. Такую живопись человек чувствует на уровне вибраций, через внутренний отклик, физически ощущая энергополе картины.

«Сегодня мы особенно сильно ощущаем растущий интерес к энергетической живописи: люди всё больше стремятся к самопознанию, в том числе через искусство. Квантовые картины – это новое восприятие искусства, новое восприятие жизни, позволяющее перестать бояться своих чувств, принимать все свои эмоции и проживать их честно, иными словами, это путь к обретению осознанности», – считает Ольга Хадар.

11 июня в 15.00 в рамках выставки Ольга Хадар.проведет практику поточного рисования.

Рисование в потоке – это полная свобода, когда нет рамок, ограничений, оценивания своего творчества. Это абсолютное удовольствие от каждого движения кисти: ум отключен, есть только энергия потока, желания и чувства художника. Поточное рисование – это визуализация своего внутреннего мира, глубокая психологическая и энергетическая работа с собой, со своим состоянием.

Участие в практике поточного рисования по записи – тел.: +7 (343) 243-68-20

Где? г. Екатеринбург, ул. Горького, 65.

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