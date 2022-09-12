На Planeta.ru запустили краудфадинг в поддержку Фонда Гарри Бардина и киностудии «Стайер»

Здание киностудии анимационных фильмов «Стайер» находится в аварийном состоянии. Чтобы спасти помещение, в котором были сняты «Кот в сапогах», «Чуча», «Адажио», «Чуча-2», «Чуча-3», «Гадкий утёнок», запустили краудфандинговую кампанию на Planeta.ru.

Ко дню рождения 11 сентября Гарри Бардин со своей командой запустил на «Планете» крауд-проект в поддержку киностудии анимационных фильмов «Стайер», которая уже более 30 лет создает для нас удивительные фильмы. Студия была основана в 1991 году и сейчас здание «Стайера» находится в аварийном состоянии: протекает крыша, обваливаются потолки и отваливаются обои. С наступлением осени в помещении очень холодно, нужны обогреватели и частичная замена окон.

“Мы не можем направить на содержание студии деньги, выделенные на творчество — всё идет исключительно на съемки. У нас нет спонсоров и другой регулярной материальной поддержки, чтобы покрывать непрямые расходы, оплачивать ЖКУ и столь необходимые ремонтные работы. Поэтому мы снова обращаемся к вам.” – пишут авторы на странице кампании.

Авторы объявили крауд-кампанию на Planeta.ru в поддержку Фонда Гарри Бардина и его киностудии. У краудфандинга нет конкретной финансовой цели, но если коллективу удастся собрать 2 миллиона рублей, то необходимый ремонт смогут закончить до наступления зимы. Все собранные средства в рамках кампании будут направлены на содержание киностудии.

Краудфандинговая кампания продлится до 24 октября. Все вознаграждения в рамках крауд-сбора будут доставлены после его завершения.

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