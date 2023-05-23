«in C и прочие витамины МИНИМАЛИЗМА». Персимфанс выступит с минималистским концертом в «Зарядья»

4 июня в большом зале «Зарядья» Персимфанс сыграет минималистский концерт в рамках Первого Московского летнего музыкального фестиваля с участием Сергея Мазаева, Даниила Крамера, Владимира Мартынова, Олега Гаркуши и других знаменитых представителей разных музыкальных жанров.

Программа концерта собрана из лучших образцов минимализма, ставших «иконами стиля»: пьеса Стива Райха Four organs для четырех электронных органов и маракаса, которую сам Райх назвал «самым долгим кадансом в истории Западной музыки», его же Pendulum Music – пример «процессуальной музыки», где музыканты нужны лишь для раскачивания подвешенных микрофонов, самая популярная пьеса Джона Адамса – Shaker Loops, произведение для восьми контрабасов – Strong Hold Джулии Вольфе с акцентом на несвойственной мощному облику подвижности и лëгкости, богатству верхними обертонами и Continuum Дьёрдя Лигети для клавесина - эксперимент в области психоакустики, превращенный в произведение искусства.

«Тембровая ткань этой программы - психоделический орнамент. Повторяющиеся паттерны разных авторов завязываются в нашем концерте в синтетическое произведение. Мы выходим из социальных игр, выпадаем из навязанной человеку реальности, подключаемся к единой мировой пульсации» – Петр Айду, клавишник Персимфанса.

Репетитивная музыка представлена в программе в предельном разнообразии тембров: струнный септет, четыре органа, восемь контрабасов, клавесин и четыре динамика, над которыми раскачиваются маятники микрофонов.

В финале все эти тембры свяжутся в единый психоделический орнамент с инструментами гостей Персимфанса – Сергея Мазаева, Даниила Крамера, Владимира Мартынова, Аркадия Шилклопера, Хелависы, Владимира Волкова, Олега Гаркуши, Дмитрия Шумилова – они исполнят культовую пьесу Терри Райли in C. Автор пьесы оставляет много свободы исполнителям: инструментовка, динамика, длительность пьесы – это каждый раз новый выбор конкретных исполнителей.

Концерт состоится в рамках Первого Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье», который пройдет с 1 июня по 2 июля 2023.

Первый симфонический ансамбль, или Персимфанс, был основан в 1922 году по инициативе Льва Цейтлина, выдающегося солиста-скрипача и признанного лидера симфонических коллективов; его называли лучшим концертмейстером Европы — он играл первую скрипку в парижском оркестре Колонна, в частном оркестре Сергея Кусевицкого и в Большом театре. Персимфанс, московский оркестр без дирижера, быстро завоевал мировую славу как один из лучших симфонических коллективов своего времени. Отто Клемперер во время визита в Москву побывал на концерте Персимфанса, где исполнялась «Патетическая» симфония Чайковского: «Это самое совершенное исполнение, которое я только слышал. Если дело так пойдет и дальше, то вскоре мы, дирижеры, вынуждены будем искать себе другое призвание».

В 1933 году, когда идеи самоорганизации коллектива начали противоречить доктринам советской власти, деятельность ансамбля была прекращена и возобновилась лишь в 2009 году. Сегодня Персимфанс вновь состоит из музыкантов, ищущих новые подходы в исполнительском искусстве и находящих их в принципе ансамблевой игры и в коллективной интерпретации симфонических сочинений. Персимфанс выступает не только с концертными программами: под его эгидой проводятся выставки, лекции, театральные спектакли. Проекты Персимфанса были отмечены Гран-при премии Сергея Курёхина в области современного искусства, национальной театральной премией «Золотая маска».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.