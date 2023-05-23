В Узбекистане открывается выставка «Ташкент. Архитектура исторического оптимизма»

26 мая открывается выставка «Ташкент. Архитектура исторического оптимизма». Этот мультимедийный проект исследует эстетику зданий 1960–1980-х годов, ставших знаковыми для Ташкента и мирового модернизма в целом. Экспозиция будет представлена в стенах независимого театра «Ильхом». Место проведения выбрано неслучайно: театр находится в здании Дома молодежи, построенного в 1976 году Рихардом Блезэ, одним из главных архитекторов ташкентского модернизма. Проект создан при поддержке Швейцарского Бюро по сотрудничеству Посольства Швейцарии в Узбекистане, а также при организационной поддержке в реализации от креативной организации MOC.

«Поворотным событием, превратившим Ташкент в одну из мировых столиц модернизма, стало землетрясение 1966 года, почти полностью разрушившее большую часть города. Тогда было принято решение срочно восстанавливать его силами архитекторов и строителей со всего Советского Союза. Именно в Ташкенте лозунг "дружба народов" стал не просто лозунгом, а живым воплощением любви и дружбы людей, которые жили тут в эвакуацию и вернулись помочь старым знакомым. Так появился урбанистический феномен, кардинально изменивший облик Ташкента. Некоторые исследователи, например, немецкий архитектор Филипп Мойзер, называют его "сейсмическим модернизмом"», — говорит Александр Федоров, куратор проекта, исследователь эстетики архитектуры модернизма.

В фокусе внимания выставочного проекта «Ташкент. Архитектура исторического оптимизма» находится архитектурный пласт, возникший в период 1960–1980-х годов. Авторские постеры, современные фотографии, кадры хроники, макеты строений, реплики дизайнерских решений, шрифты и даже нематериальные, но от этого не менее важные составляющие, такие как звуки времени и воспоминания людей, живших в этой архитектуре, призваны зафиксировать и показать атмосферу эпохи, когда создавались эти здания. Многие из них так и не получили охранный статус, вследствие чего были разрушены или растворились среди современной активной застройки.

Основой экспозиции стали 19 авторских постеров, созданных графическим дизайнером и медиахудожником Александром Федоровым. На них изображения шедевров модернизма, находящихся в Ташкенте, сопровождаются именами авторов, годом постройки, обозначением функции здания и его фактическим адресом. Вокруг каждого постера размещены работы современных фотографов, которые показывают, как архитектура взаимодействует с городом с течением времени. Среди представленных авторов: Фотима Абдурахманова, Азиз «Yankee» Абдумухтаров, Гаяне Аванесян, Бабур Алимходжаев, Даниил Анненков, Светлана Балашова-Кузьмина, Никита Белай, Михаил Бородин, Анастасия Гарбуз, Юлия Голубкова, Андрей Журавлев, Юлия Зимина, Николай Ким, Анастасия Климова, Эрнест Куртвейлиев, Максим Ли, Стас Магай, Массимилиано Макри, Mаксим Матяшев, Лилия Миркаримова, Эрик Музипов, Ольга Отченашева, Никита Перцев, Камилла Рустамбекова, Ильдар Садыков, Феруза Сазонова, Пя «Филипп» Сын-чун, Арсен Фазильдзянов и Кирилл Цыбенко. Экспозицию дополняют типографические инсталляции, созданные в стилистике неоновых вывесок 1960–1980-х годов.

На основе архивных материалов из выпусков журнала «Архитектура и строительство Узбекистана» были созданы 3D-модели снесенных или находящихся под угрозой сноса зданий: чайханы «Самарканд», павильона «Хлопководство», гостиницы «Чорсу» и Дома кино. (Они были напечатаны в мастерских «Своды» при культурном центре «ГЭС-2» фонда V-A-C и Habitat Academy Tashkent).

Отдельного упоминания заслуживает видеоинсталляция, собранная из фрагментов художественных фильмов периода оттепели, которые будут транслироваться на рельефные экраны. Кадры документальной хроники дополнены аудиозаписями воспоминаний людей, связанных с яркими моментами жизни и событиями, которые происходили в общественных зданиях модернизма.

В рамках проекта «Ташкент. Архитектура исторического оптимизма» выпущен оригинальный саундтрек «Ташкент: фрагменты теплого времени», вдохновленный звучанием оттепельного кино. Посетители выставки могут услышать меланхоличный джаз-фьюжн, созданный композитором Виктором Кирилловым и саксофонистом Игорем Теном. Саундтрек готовится к выпуску на виниле. Параллельно идет работа над книгой «Ташкент — эпоха исторического оптимизма», которая объединит архивные и современные фотографии с воспоминаниями людей, связанными со модернистскими зданиями. Также запланированы выпуск аудиогида по Ташкенту на русском, английском, узбекском языках и публичная просветительская программа.

В ближайшем будущем планируется масштабировать проект на большую часть стран постсоветского пространства и бывшего варшавского блока. В данный момент изучаются архитектура и памятники модернизма в Алматы, Баку, Ереване, Киеве, Минске и Тбилиси.

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