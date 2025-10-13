Перезапуск диджитал-платформы «Русского Радио» увеличил рост прослушиваний почти в 2 раза

За месяц, прошедший с перезапуска диджитал-платформы «Русского Радио» количество прослушиваний станции в онлайн-пространстве, увеличилось более чем в 1,5 раза. Этот результат стал частью масштабной стратегии «Русской Медиагруппы» по глубокой интеграции классического радио и цифровых инструментов.

Редизайн онлайн-платформы флагманской станции холдинга, «Русского Радио», был представлен в середине сентября. Новая платформа получила полностью переработанный интерфейс с интерактивным «листанием» разделов вместо классических вкладок, адаптивное HLS-вещание, устойчивое к разрывам соединения, и динамический фон, который визуализирует обложки песен, игравших в эфире. Кроме того, сайт объединил цифровые радиостанции в разных жанрах, подкасты, видеоклипы, страницы артистов и треков, а также новости радиостанции.

Новая концепция отвечает актуальным трендам развития радиоиндустрии. Это технологичная и визуально эстетичная платформа, аккумулирующая значительные объемы аудиоконтента. Портал представляет собой живую базу слушателей, чье поведение на сайте анализируется и интерпретируется, в том числе на основе искусственного интеллекта, что помогает углубленно изучить интересы и потребности аудитории. Он также позволяет персонифицировать контент и предложить наиболее релевантные треки и онлайн-станции разным сегментам.

«Для нас рост онлайн-прослушиваний «Русского Радио» в 173% – это важное подтверждение правильности выбранной для всего холдинга стратегии, – говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Такой отклик аудитории доказывает: когда классическое радио и цифровые технологии работают в одной связке, рождается синергия, которая открывает радиоиндустрии абсолютно новые горизонты. Я поздравляю коллег с этим замечательным результатом! И уверен, впереди у диджитал-экосистемы холдинга новые рекорды».