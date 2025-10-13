Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUПерезапуск диджитал-платформы «Русского Радио» увеличил рост прослушиваний почти в 2 раза

Перезапуск диджитал-платформы «Русского Радио» увеличил рост прослушиваний почти в 2 раза

T1
By T1
97
заглушка

За месяц, прошедший с перезапуска диджитал-платформы «Русского Радио» количество прослушиваний станции в онлайн-пространстве, увеличилось более чем в 1,5 раза. Этот результат стал частью масштабной стратегии «Русской Медиагруппы» по глубокой интеграции классического радио и цифровых инструментов.

Редизайн онлайн-платформы флагманской станции холдинга, «Русского Радио», был представлен в середине сентября. Новая платформа получила полностью переработанный интерфейс с интерактивным «листанием» разделов вместо классических вкладок, адаптивное HLS-вещание, устойчивое к разрывам соединения, и динамический фон, который визуализирует обложки песен, игравших в эфире. Кроме того, сайт объединил цифровые радиостанции в разных жанрах, подкасты, видеоклипы, страницы артистов и треков, а также новости радиостанции.

Новая концепция отвечает актуальным трендам развития радиоиндустрии. Это технологичная и визуально эстетичная платформа, аккумулирующая значительные объемы аудиоконтента. Портал представляет собой живую базу слушателей, чье поведение на сайте анализируется и интерпретируется, в том числе на основе искусственного интеллекта, что помогает углубленно изучить интересы и потребности аудитории. Он также позволяет персонифицировать контент и предложить наиболее релевантные треки и онлайн-станции разным сегментам.

«Для нас рост онлайн-прослушиваний «Русского Радио» в 173% – это важное подтверждение правильности выбранной для всего холдинга стратегии,  – говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Такой отклик аудитории доказывает: когда классическое радио и цифровые технологии работают в одной связке, рождается синергия, которая открывает радиоиндустрии абсолютно новые горизонты. Я поздравляю коллег с этим замечательным результатом! И уверен, впереди у диджитал-экосистемы холдинга новые рекорды». 

Предыдущая статья
В Московской консерватории открыли барельеф Бэллы Руденко
Следующая статья
«Сущность»: в сети появился русский трейлера фильма с Бенедиктом Камбербэтчем

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru