Природа, портреты, натюрморты – авторское видение Степана Чубаева

3 апреля в 19:00 в Российской государственной библиотеки для молодёжи (Б. Черкизовская, 4/1, м «Преображенская площадь») состоится открытие персональной фотовыставки Степана Чубаева. В Малом зале представлены фотографии автора с 2015 года по настоящее время.

На вернисаже гости смогут лично пообщаться с автором, а также первыми увидеть работы, которые публиковались в журналах и продавались на аукционах, за которые он был удостоен призов на различных профессиональных конкурсах.

Несмотря на частую смену жанров — природа, портреты, натюрморты — во всех снимках Степана Чубаева прослеживается уникальное авторское видение. Так, тяга к сочетанию красного и белого связывает и снимки природы, и абстракции. Отличительной чертой его стиля можно назвать и сохранение загадки: лица портретируемых намеренно скрыты, а композиции составлены таким образом, что с первого взгляда их детали неразличимы.

Пользуясь в графическом редакторе только цветокоррекцией и кадрированием, автор поднимает сложность создания работ на новый уровень. Огонь воссоздаётся «вживую», инсталляция собирается по деталям, а загадочные цветовые пятна и блики — результат кропотливой работы со светом и тенью.

Вместе с тем, увеличивается и смысловая нагрузка работ. Задумав конкретный сюжет, автор реализует его, умело оперируя цифровой и аналоговой техникой, тонко понимая особенности восприятия перспективы на разных фокусных расстояниях и безошибочно чувствуя цвет.

Снимки, ставшие частью персональной выставки, не представляют собой единую серию, но связаны между собой ассоциативно. Так, изображения кистей рук отсылают к ощущению касания, вспышки цвета — к забвению или памяти, а чёткие и ярко выраженные детали — к документальной стороне природы фотографии.

Автор выставки – Степан Чубаев родился в 1999 году в Санкт-Петербурге. Учился в художественной школе, в 2015 поступил на Факультет фотокорреспондентов им. Ю.А. Гальперина. В 2017 был приглашен Vogue Italia на портфолио-ревью в Милане. В 2018 работал членом жюри конкурса фотографии FIBA в Женеве. В 2019 вошел в «Топ 100 молодых российских художников» по версии InArt. Работы Степана Чубаева выставлялись в Лондоне, Амстердаме, Женеве, Сеуле, торговались на аукционах Dorotheum в Вене и Bruun Rasmussen в Копенгагене, были включены в собрание Tertius и коллекцию Государственного Русского музея.

Персональная выставка Степана Чубаева пройдёт впервые в Москве, в Российской государственной библиотеке для молодёжи. В рамках экспозиции будет представлена лекционная программа.

А именно, 14 апреля в 19:00 — «Фотография с разных сторон – история, философия, искусство» (16+). Лектор: Евгения Грош, фотограф-художник, участник коллективных и персональных выставок в России и Европе, создатель авангардного направления в фотографии BodyFrottage, член творческого и профессионального союзов художников.

17 апреля в 19:00 – «Эмоциональный цвет в фотографии» (16+). Лектор: Евгения Стерлягова, независимый куратор, мультимедийная художница, преподаватель дисциплин в сфере мультимедийного искусства. Главный редактор фэшн-сообщества GG Magszine, сооснователь номадической галереи «Лабиринт Павла».

Выставка завершит работу 7 мая 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.