5 книг для знакомства детей с искусством

Не все взрослые знают, как заинтересовать ребёнка искусством и представить музей как достойную альтернативу гаджетам и мультфильмам. Привить любовь и интерес поможет литература. Мы собрали подборку книг-подсказок, которые покажут детям, что искусство – это как минимум нескучно, а родителям подскажут множество идей и советов, как сделать поход в музей увлекательным.

«Идём в театр!», Ирина Иванникова. Издательство «Архипелаг»

Стихотворения из поэтического сборника «Идём в театр!» Ирины Иванниковой знакомят детей с миром театра. Герои книги – представители театральных профессий актёры, режиссёры, бутафоры, постижёры и даже обитатель закулисья театральный мышонок, который знает весь репертуар наизусть и мечтает выступать на сцене.

Сюжет строится вокруг героини и её мамы, которые приходят на спектакль и успевают заметить всё то, без чего невозможно представить театр. О том, что скрыто от взора зрителей, автор также рассказывает, делая читателя сопричастным тайне. Книга создаёт положительное впечатление о театральном искусстве и погружает в волшебную атмосферу. После её прочтения у ребёнка обязательно возникнет желание увидеть какую-нибудь постановку своими глазами.

«Эрмитаж. С этажа на этаж», Дина Арсеньева. Издательство «Настя и Никита»

Эрмитаж — один из крупнейших художественных музеев мира, который в 2014 году отпраздновал свое 250-летие. В этой книге рассказывается о том, как дворец стал музеем, какие сокровища хранятся в его стенах, а также об артефактах и чудесах Эрмитажа: волшебных часах «Павлин», Висячем саде и Рыцарском и Египетском залах.

Книга адаптирована для детского чтения, на каждой странице есть рисунки. Автор Дина Арсеньева смогла уместить на 20 страницах много интересных фактов об

истории музея.

«Коля в Третьяковской галерее», Юлия Кузнецова. Издательство «Архипелаг»

«Коля в Третьяковской галерее» – книга о шедеврах русской живописи и одном из крупнейших художественных музеев мира. Вместе с главным героем Колей, его мамой, экспрессивной грачихой Фаней и прагматичным роботом Бутом, читатели погружаются в мир искусства.

В рассказах собраны увлекательные факты о художниках и их знаменитых работах, а также истории, которые помогут запомнить ключевые шедевры русской живописи. Автор Юлия Кузнецова смотрит на картины глазами ребёнка и замечает то, на что взрослые не всегда обращают внимание. Высококачественные репродукции картин позволяют внимательно рассмотреть детали полотен.

Детям книга поможет лучше понять искусство и покажет, что в музеях может быть интересно, а родителям подскажет идеи, благодаря которым ребёнок запомнит картины. Полезные советы и идеи основаны на личном опыте автора.

«Сирены, кентавры, горгоны и другие невиданные существа Древнего мира», Мария Лукьянцева. Издательство «Архипелаг»

Книга-игра, которая познакомит детей с героями древнегреческих и ассирийских мифов. Иллюстрации адаптированы под детское восприятие, они привлекательны и вызывают интерес к легендам. Каждое изображение сопровождается простыми и понятными объяснениями.

Особенностью книги является оригинальный формат: страницы разрезаны на три части. Дети могут комбинировать разные фрагменты и создавать своих фантастических существ, быстрее запоминая мифологических персонажей и больше вовлекаясь в процесс чтения. Также в книге есть страницы для творчества, где ребёнок может нарисовать собственных вымышленных героев.

«Сирены, кентавры, горгоны и другие удивительные существа Древнего мира» – это идеальное пособие для первого знакомства с мифологией. Читая книгу, дети не только узнают о древних культурах, но и развивают свою фантазию и креативность.

Ондржей Хробак, Ростислав Корычанек, Мартин Ванек «Как устроен музей». Издательство «Ад Маргинем»

Это издание откроет юным читателям захватывающий мир художественных музеев и галерей. Книга рассказывает об истории музеев и их роли, знакомит с работой музейных сотрудников. Ребёнок узнает, как создаются выставки и по каким критериям выбирают произведения искусства. Также в книге собраны интересные и необычные истории о сокровищах, которые император Рудольф II хранил в Пражском граде. Чтение поможет лучше понять искусство и объяснит, почему неубранная кровать и акула в аквариуме с формалином могут считаться искусством. Авторы убеждают, что посещение музея – это не просто не скучно, а поистине увлекательно.