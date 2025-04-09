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Коллекционер Никита Томилин передал Музею Москвы новые экспонаты, связанные с историей раннесоветской столицы

editor
By editor
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Фото © пресс-служба Музея Москвы

8 апреля, политолог и коллекционер Никита Томилин передал в дар Музею Москвы коллекцию редких экспонатов, среди которых — заметки из журналов, лотерейный билет, фотоальбом с видами города и открытки первой половины XX века.

В переданную в музей коллекцию вошли билет третьей большой лотереи газеты «Вечерняя Москва» 1929 года, фотоальбом «Москва», состоящий из 34 исторических фотоснимков раннесоветской Москвы, издательства фабрики «Турист» 1930-х годов, открытка с изображением усадьбы «Кусково», на которой сохранилось послание от московских купцов Щукиных (предположительно, это писал меценат и коллекционер искусства Сергей Иванович Щукин из Швейцарии к дворянам Пановым). Также музей получил одну из коллекционных открыток, посвященную VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов 1957 года. До этого подобных мероприятий в СССР никогда не проводилось — в фестивале приняли участие более 34 тысячи человек из 131 страны мира.

Кроме того, Никита Томилин передал заметки с фотографиями из дореволюционного газеты «Русские ведомости» 1908 и 1912 годов. В одной из них описывается открытие поселка Новогиреево, которое состоялось 15 июня 1908 года, и быт его жителей, у которых были свои электрическое освещение, водопровод, конка, парк, пруд и многое другое. На открытии присутствовал сам губернатор Владимир Федорович Джунковский.
Во второй статье описан пожар недалеко от Москвы, от которого пострадала огромная площадь двух поселков — Кусково и Новогиреево. В заметке сказано, что из-за несоблюдения правил рабочими воспламенились цистерны с нефтью.

«Музей Москвы — одно из моих любимых мест в городе. При инвентаризации личной коллекции отобрал предметы, которые бы прекрасно дополнили фонд музея. Я уже неоднократно передавал различные экспонаты Государственному историческому музею, Государственному музею-заповеднику “Царское Село”, музею-усадьбе “Кусково” и другим. Надеюсь, мы будем сотрудничать и в дальнейшем», — отметил Никита Томилин.

Никита Томилин — меценат, политолог, публицист и коллекционер, член Союза писателей России, издатель. Проживая в 2015-2017 в Донецке (ДНР) был волонтером — читал лекции по профессиям, которыми можно заниматься удаленно. С 2015 года Никита Томилин помогает беженцам с Донбасса, детям с нарушением слуха, а также создает программы дистанционного обучения. В 2023 году меценат основал Благотворительный фонд, деятельность которого сфокусирована на помощи детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР, пострадавшим от военных действий, а также оказывает поддержку талантливой молодежи и фондам музеев России.

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