Более 15 тысяч открыток к 9 Мая поступило на конкурс Музея Победы

Свыше 15 тысяч работ уже поступило на Международный конкурс рисунков «Открытка Победы», который проводит Музей Победы и государственный фонд «Защитники Отечества». В рамках творческого состязания все желающие могут нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. Среди первых наиболее активных конкурсантов — жители Москвы, Московской, Тульской, Нижегородской, Ростовской, Челябинской, Свердловской, Калужской областей, Пермского края, Донецкой Народной Республики. Работы также прислали авторы из Беларуси, Казахстана, Египта.

«В этом году ключевая тема конкурса – «Путь к Победе». Молодые и опытные художники на открытках показали события Великой Отечественной – битвы и сражения, фронтовые будни солдат, парад на Красной площади 9 мая 1945 года и долгожданные встречи после Победы. Авторы работ изобразили прославленных полководцев и простых бойцов, своих родных — участников Великой Отечественной войны, а также героев наших дней», — рассказали в Музее Победы.