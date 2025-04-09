В Москве состоялось превью 12-го Благотворительного аукциона Фонд Cosmoscow

8 апреля состоялось превью 12-го Благотворительного аукциона Фонд Cosmoscow в Центре современной культуры «Солодовня». Куратором предаукционной выставки «Несколько поводов доверять себе» выступила Ксения Чилингарова, российский публицист, издатель, поэт и коллекционер. На превью фонд Cosmoscow представил 29 лотов, объединенных темой 12-го аукциона. Кураторская концепция сосредоточена вокруг новой общей теории восприятия, противопоставленной механистической обработке информации, оперированию фактами и готовым оценочным суждениям. Тема проекта призвана подчеркнуть эту проблему, заявляя о важности личного эмоционального опыта, вызванного реальностью вещей, их материальностью или телесностью, их буквальным присутствием.

В день превью аукциона Фонд Cosmoscow объявил победителей ежегодных программ. Арт-группа ПРОВМЫЗА получила статус «Художник года» Cosmoscow 2025, красноярский Музейный центр «Площадь Мира» был выбран «Музеем года» Cosmoscow 2025, а московский Центр творческих индустрий «Фабрика» стал «Институцией года» Cosmoscow 2025.

Кроме того, был анонсирован новый проект — Премия BORK «Коллекционер года» совместно с Фондом поддержки современного искусства Cosmoscow. Премия призвана популяризировать коллекционирование в целях развития российской системы искусства, поощрения российских коллекционеров современного искусства, выраженного в создании возможностей и благоприятных условий для признания их вклада в развитие арт-рынка, а также повышения социального статуса коллекционеров в российском обществе.

«Художник года» Cosmoscow 2025 — Арт-группа ПРОВМЫЗА

Программа Фонда Cosmoscow «Художник года» нацелена на финансирование новых работ современных художников. Экспертный совет, состав которого ежегодно меняется, предлагает кандидатуры самых ярких по их мнению художников.

Решающий выбор делает Попечительский совет Фонда Cosmoscow. Художнику-победителю предоставляется возможность реализовать новый проект, который будет представлен на ярмарке Cosmoscow, также его работы ложатся в основу визуального фирменного стиля выпуска. Экспертный состав 2025 года: Наталья Опалева, Алиса Прудникова, Зоя Галеева, Дарья Пыркина, Анна Федина ПРОВМЫЗА (Галина Мызникова и Сергей Проворов) — нижегородская арт-группа, свободно работающая с различными современными художественными практиками: видео-арт, авторское кино, фотография, графика, инсталляция, перформанс и театр.

В своем творчестве они следуют тенденции к стиранию границ между видами и

жанрами искусства.

Междисциплинарность позволяет как они говорят «перепрыгивать с одной крыши на другую», но при этом можно говорить о константе, воспроизводстве в каждом произведении сильных эмпативных образов, предъявляя темпоральность своих работ как бесконечно переживаемое время. Зачастую аффект оказывается той ошеломляющей антропологической оптикой в работах художников, не оставляющей никаких надежд на то, чтобы остаться сторонним наблюдателем.

В портфолио группы участие в крупнейших международных арт-событиях, таких как Венецианское биеннале современного искусства и Венецианский кинофестиваль, Focus PROVMYZA в Центре Помпиду и др, а также высшая оценка работ художников экспертами национальных премий «Инновация» и Премии им. Курехина.

ПРОВМЫЗА:

«Информация о выборе нас как «Художников года» Cosmoscow 2025 стала для нас, с одной стороны, воодушевляющей новостью, а с другой — волнительной. Много зафиксированных в черновиках идей, концепций, но теперь важно сформулировать одну, наиболее визуально аффективную. Мы признательны команде Cosmoscow, попечительскому и экспертному советам за возможность взбудоражиться, вновь творчески приглядеться с прищуром к сегодняшнему миру».

«Музей года» Cosmoscow 2025 — Музейный центр «Площадь Мира»

В основе программы — работа с музейными институциями: Фонд Cosmoscow приобретает работы современных российских художников и передает их в дар «Музею года», оказывает содействие в переустройстве и модернизации имеющихся собраний и реставрации объектов искусства. Кроме того, номинированный музей традиционно показывает на ярмарке специальный проект.

Музейный центр «Площадь Мира» — крупнейшая в Сибири выставочная и презентационная площадка современного искусства. Музей был создан в 1987 году как 13-й филиал Центрального музея Ленина, но в начале 90-х годов переориентировался на практики современного искусства. Здание музея — памятник советского модернизма, внешне оно перекликается с природным заповедником «Столбы», его силуэт напоминают горы, рядом течет Енисей, внутри это увлекательный лабиринт с множеством залов и уровней.

Музей является организатором старейшей биеннале в России – Красноярской музейной биеннале (проводится с 1995 года). За 30 лет проект биеннале стал ярким событием международного уровня, визитной карточкой сибирского региона и Красноярска в мировом художественном сообществе.

Сергей Ковалевский, арт-директор Музейного центра «Площадь Мира»:

«Стать победителями – это большая честь для нас, и довольно яркий прецедент, что самая крупная экспертная современная ярмарка искусства России Cosmoscow и фонд, который является её ядром, обратили в этом году внимание на нас. И это важный шаг, косвенное признание арт-рыночной институцией и благотворительным фондом важной роли и места «Площади Мира».

Строить свою идентичность как музей современного искусства — формула довольно парадоксальная, вопреки сложившемуся традиционному канону, что музей – это дистанция, искусство прошлого и так далее. Тем более особый вызов — выбирать в свою коллекцию вещи художников, которые были сделаны буквально вчера.

Фонд Cosmoscow традиционно выделяет победителям номинации средства на приобретение работ современных художников, которые по тем или иным причинам интересуют именно этот музей. Мы впервые получаем такой щедрый дар на пополнение коллекции и очень рады, что здесь действительно открытая история, и «Площадь Мира» может реализовать именно свою концепцию коллекции.

Внимание к музеям со стороны галерейной институции говорит о её солидности и фундаментальности стратегии, которую они преследуют. И это очень приятно иметь дело с таким партнером».

«Институция года» Cosmoscow 2025 — Центр творческих индустрий «Фабрика»

Выбор лучшей некоммерческой арт-институции также осуществляет Попечительский совет Фонда Cosmoscow на основе списка претендентов, предложенного приглашенными экспертами. Победитель получает финансирование на реализацию проекта в рамках ярмарки. Экспертный состав 2025 года: Антон Козлов, Ирина Кулик, Ирина Корина, Анастасия Лобачева, Дарья Эпин. Центр творческих индустрий «Фабрика» – открытый и независимый креативный кластер, созданный в 2005 году для поддержки современного искусства, некоммерческих инициатив и социальных проектов в сфере актуальной культуры. За двадцать лет своей деятельности на территории «Фабрики» прошли сотни событий самых разных тем и масштаба — выставок, фестивалей, лекционных программ, экскурсий, конференций, публичных встреч и др.

Основные направления деятельности ЦТИ «Фабрика» – показ экспериментальных художественных проектов, создание комфортных пространств и атмосферы для работы и творчества, содействие современным авторам в их работе. Ключевой задачей кластера является поддержка арт-сообщества: программы «Фабрики» дают художникам возможность получить мастерскую для работы, реализовать свой проект, провести исследование и продемонстрировать свою выставку.

Ася Филиппова, основательница и директор ЦТИ «Фабрика»:

«Мы очень благодарны экспертному совету и Фонду Cosmoscow за оценку и признание нашей работы, это стало для нас неожиданной и радостной новостью. В юбилейный, 20-ый год, оценивая пройденный путь, особенно приятно получить от художественного сообщества знак того, что деятельность «Фабрики» заметна и приносит пользу. Мы надеемся, что возможность представить стенд «Фабрики» на ярмарке позволит нам расширить круг знакомств и донести до гостей суть нашего пространства и корневые ценности команды: открытый диалог в искусстве, уважение к разным точкам зрения, свободу творчества и высказывания, взаимопомощь и человечность».