Концертная программа «Музыкальные истории России и Европы» в рамках акции «Ночь искусств — 2022»

Государственный музей — культурный центр «Интеграция» им. Н. А. Островского и проект «Классические концерты» приглашает вас на концертную программу «Музыкальные истории России и Европы».
В первом отделении «Ангелы и демоны» зрителям будет представлен концерт-лекция по произведениям великого композитора Александра Скрябина в честь 150-летия со дня его рождения. Ее проведет педагог Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов Михаил Трушечкин. В программе вечера сонаты № 2,5,9, а также фортепианные миниатюры.
Во втором отделении «Посвящение Ференцу Листу» вы услышите произведения Ференца Листа, Людвига ван Бетховена и Клода Дебюсси. За роялем — выпускник Московской консерватории им. П. И. Чайковского и лауреат международных конкурсов Алексей Чуфаровский, обучавшийся на курсе народной артистки СССР и Грузии Элисо Вирсаладзе.
Ведущая — арт-директор музыкального проекта «Классические концерты», выпускница Московской консерватории, лауреат международных конкурсов Александра Мкртичян.
Место проведения: Музей Николая Островского (Тверская, 14).
Дата: 4 ноября.
Время проведения: 19:00.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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