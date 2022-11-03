Концертная программа «Музыкальные истории России и Европы» в рамках акции «Ночь искусств — 2022»

Государственный музей — культурный центр «Интеграция» им. Н. А. Островского и проект «Классические концерты» приглашает вас на концертную программу «Музыкальные истории России и Европы».

В первом отделении «Ангелы и демоны» зрителям будет представлен концерт-лекция по произведениям великого композитора Александра Скрябина в честь 150-летия со дня его рождения. Ее проведет педагог Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов Михаил Трушечкин. В программе вечера сонаты № 2,5,9, а также фортепианные миниатюры.

Во втором отделении «Посвящение Ференцу Листу» вы услышите произведения Ференца Листа, Людвига ван Бетховена и Клода Дебюсси. За роялем — выпускник Московской консерватории им. П. И. Чайковского и лауреат международных конкурсов Алексей Чуфаровский, обучавшийся на курсе народной артистки СССР и Грузии Элисо Вирсаладзе.

Ведущая — арт-директор музыкального проекта «Классические концерты», выпускница Московской консерватории, лауреат международных конкурсов Александра Мкртичян.

Место проведения: Музей Николая Островского (Тверская, 14).

Дата: 4 ноября.

Время проведения: 19:00.

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