Юрий Костин – президент фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной премии «Виктория».
Михаил Гуцериев и Юрий Костин
1. Традиционный гала-ужин премии «Виктория» состоялся в SKY LOUNGE. 2023.
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