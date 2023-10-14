Юрий Костин – президент фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной премии «Виктория».

Михаил Гуцериев и Юрий Костин

Михаил Гуцериев и Юрий Костин

1. Традиционный гала-ужин премии «Виктория» состоялся в SKY LOUNGE. 2023.

Visited 1 times, 1 visit(s) today