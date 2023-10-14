Александр Печерский – лейтенант Советской Армии, организовавший один из самых массовых побегов из концлагерей за всю историю Второй мировой войны.
1. Состоялся премьерный показ документального фильма «Собибор. Побег из лагеря смерти». 2023.
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