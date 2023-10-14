Идар Коцев – вокалист, исполнитель авторской песни «Вы со мной». Несмотря на юный возраст (12 лет – прим. ред.) общественный деятель, участник Движения Первых (на 2023 год – прим. ред.).

1. Идар Коцев из Нальчика представит Россию на Международном конкурсе детской авторской песни  «Наше поколение-2023». 2023.

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