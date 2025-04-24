Бахрушинский театральный музей открыл новый музей Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского

23 апреля Бахрушинский театральный музей в рамках Федерального проекта «Новый музей театра» открыл постоянную экспозицию об истории Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского. Это третий проект Ассоциации театральных музеев, учрежденной БТМ в 2023 году.

«Открытие нового музея в Кинешемском драматическом театре имени А.Н. Островского — уже третий проект, реализованный в рамках федеральной программы “Новый музей театра”, реализуемой Бахрушинским музеем при поддержке Минкультуры России. Примерно треть российских театров имеют архивы или коллекции театрального искусства, которые часто остаются недоступными для широкой аудитории. Цель программы — создание современных музейных пространств, которые помогут сохранить и представить театральное наследие, сделают его доступным для широкой аудитории. Этот проект способствует расширению культурной среды города и области, открывая новые точки притяжения для местных жителей и туристов. Программа “Новый музей театра” делает культуру доступной и значимой — именно в тех местах, где она родилась и продолжает развиваться», – сообщила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, автор идеи проекта.

«Особые слова благодарности сегодня сотрудникам Государственного центрального Театрального музея им А.А.Бахрушина. Благодаря проделанной ими работе мы сегодня имеем возможность при помощи современных технологий погрузиться в традиции очень важные для понимания истории Кинешемского театра и творчества А.Н.Островского», – прокомментировала директор Департамента культуры Ивановской области Трофимова Наталия.

Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского, основанный в 1897 году, является первым в России театром, носящим имя великого драматурга. За более чем вековую историю он прошел путь от небольшого Музыкально-драматического кружка до признанного драматического театра, ставшего важным центром культурной жизни Ивановской области. Почти половина жителей города –около сорока тысяч – ежегодно становятся зрителями театра. За годы существования театра собрана уникальная коллекция из четырех тысяч предметов. Избранные экспонаты из этого собрания будут представлены публике.

«Выдающийся театральный деятель В.И.Немирович-Данченко говорил, что «музей есть зеркало театра, и чем оно правдивее, чем многосторонне отражает сложную жизнь театра, тем ценнее для тех, кто хочет знать правду о театре». Наш театр — один из старейших театров провинциальной России имеет богатую 130-летнюю историю, которую мы бережно храним. Последний раз экспозиция нашего музея обновлялась в 2013 году, более 10 лет назад и сегодня для всей театральной общественности Кинешмы большой праздник. Благодаря Бахрушинскому театральному музею при поддержке Министерства культуры РФ мы открываем новую экспозицию, в которой при помощи самых современных технологий сохранены и многие, очень важные для понимания истории нашего театра и великого А.Н.Островского традиции», – рассказала директор Кинешемского драматического театра им.А.Н.Островского Наталья Суркова

Экспозиция нового музея включает 250 уникальных предметов из фондов Бахрушинского театрального музея, собраний Кинешемского художественно-исторического музея и Литературно-краеведческого музея Константина Бальмонта. Среди них – старинные афиши, программы спектаклей, фотографии актеров и режиссёров, макеты сцен, театральные костюмы и эскизы декораций. Современные мультимедийные технологии помогут гостям увидеть записи спектаклей, лекции известных театроведов. Запланированы мастер-классы от актёров, режиссёров и исследователей творчества Островского. Экспозиция позволяет проследить, как менялся театр на протяжении более ста лет, и почувствовать атмосферу разных эпох – от времен самого Островского до наших дней.

«Перед нашей командой стояла задача не просто рассказать о богатой истории театра, но и сделать её живой, близкой и интересной широкой публике. Мы стремились создать экспозицию, которая будет понятна и детям, и взрослым, профессионалам театра и гостям города», – отметила куратор экспозиции, заместитель генерального директора по научной работе Бахрушинского театрального музея Тамара Бурлакова.

А.Н. Островский испытывал особую любовь к Кинешемскому уезду, где находилось приобретённое его отцом в 1848 году, а позже выкупленное драматургом, имение Щелыково. «Обетованные места», — так называл этот край Островский. Щелыково стало для него источником вдохновения, местом жизни и последнего упокоения. Здесь от работал над 19 пьесами.

Кинешемский театр был основан в 1897 году при поддержке его семьи. С тех пор первый в России театр, названный именем Островского, стал неотъемлемой частью культурной жизни региона. Сегодня это современный творческий коллектив, в репертуаре которого органично соседствуют классические постановки и смелые экспериментальные работы. Каждый его сезон по традиции открывается спектаклем по пьесе драматурга, чьё наследие здесь бережно хранят для новых поколений зрителей.