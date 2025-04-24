РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииБахрушинский театральный музей открыл новый музей Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского

Бахрушинский театральный музей открыл новый музей Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского

editor
By editor
55
музей
Фото © пресс-служба БТМ

23 апреля Бахрушинский театральный музей в рамках Федерального проекта «Новый музей театра» открыл постоянную экспозицию об истории Кинешемского драматического театра имени А.Н. Островского. Это третий проект Ассоциации театральных музеев, учрежденной БТМ в 2023 году.

«Открытие нового музея в Кинешемском драматическом театре имени А.Н. Островского — уже третий проект, реализованный в рамках федеральной программы “Новый музей театра”, реализуемой Бахрушинским музеем при поддержке Минкультуры России. Примерно треть российских театров имеют архивы или коллекции театрального искусства, которые часто остаются недоступными для широкой аудитории. Цель программы — создание современных музейных пространств, которые помогут сохранить и представить театральное наследие, сделают его доступным для широкой аудитории. Этот проект способствует расширению культурной среды города и области, открывая новые точки притяжения для местных жителей и туристов. Программа “Новый музей театра” делает культуру доступной и значимой — именно в тех местах, где она родилась и продолжает развиваться», – сообщила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, автор идеи проекта.

«Особые слова благодарности сегодня сотрудникам Государственного центрального Театрального музея им А.А.Бахрушина. Благодаря проделанной ими работе мы сегодня имеем возможность при помощи современных технологий погрузиться в традиции очень важные для понимания истории Кинешемского театра и творчества А.Н.Островского», – прокомментировала директор Департамента культуры Ивановской области Трофимова Наталия.

Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского, основанный в 1897 году, является первым в России театром, носящим имя великого драматурга. За более чем вековую историю он прошел путь от небольшого Музыкально-драматического кружка до признанного драматического театра, ставшего важным центром культурной жизни Ивановской области. Почти половина жителей города –около сорока тысяч – ежегодно становятся зрителями театра. За годы существования театра собрана уникальная коллекция из четырех тысяч предметов. Избранные экспонаты из этого собрания будут представлены публике.

«Выдающийся театральный деятель В.И.Немирович-Данченко говорил, что «музей есть зеркало театра, и чем оно правдивее, чем многосторонне отражает сложную жизнь театра, тем ценнее для тех, кто хочет знать правду о театре». Наш театр — один из старейших театров провинциальной России имеет богатую 130-летнюю историю, которую мы бережно храним. Последний раз экспозиция нашего музея обновлялась в 2013 году, более 10 лет назад и сегодня для всей театральной общественности Кинешмы большой праздник. Благодаря Бахрушинскому театральному музею при поддержке Министерства культуры РФ мы открываем новую экспозицию, в которой при помощи самых современных технологий сохранены и многие, очень важные для понимания истории нашего театра и великого А.Н.Островского традиции», – рассказала директор Кинешемского драматического театра им.А.Н.Островского Наталья Суркова

Экспозиция нового музея включает 250 уникальных предметов из фондов Бахрушинского театрального музея, собраний Кинешемского художественно-исторического музея и Литературно-краеведческого музея Константина Бальмонта. Среди них – старинные афиши, программы спектаклей, фотографии актеров и режиссёров, макеты сцен, театральные костюмы и эскизы декораций. Современные мультимедийные технологии помогут гостям увидеть записи спектаклей, лекции известных театроведов. Запланированы мастер-классы от актёров, режиссёров и исследователей творчества Островского. Экспозиция позволяет проследить, как менялся театр на протяжении более ста лет, и почувствовать атмосферу разных эпох – от времен самого Островского до наших дней.

«Перед нашей командой стояла задача не просто рассказать о богатой истории театра, но и сделать её живой, близкой и интересной широкой публике. Мы стремились создать экспозицию, которая будет понятна и детям, и взрослым, профессионалам театра и гостям города», – отметила куратор экспозиции, заместитель генерального директора по научной работе Бахрушинского театрального музея Тамара Бурлакова.

А.Н. Островский испытывал особую любовь к Кинешемскому уезду, где находилось приобретённое его отцом в 1848 году, а позже выкупленное драматургом, имение Щелыково. «Обетованные места», — так называл этот край Островский. Щелыково стало для него источником вдохновения, местом жизни и последнего упокоения. Здесь от работал над 19 пьесами.

Кинешемский театр был основан в 1897 году при поддержке его семьи. С тех пор первый в России театр, названный именем Островского, стал неотъемлемой частью культурной жизни региона. Сегодня это современный творческий коллектив, в репертуаре которого органично соседствуют классические постановки и смелые экспериментальные работы. Каждый его сезон по традиции открывается спектаклем по пьесе драматурга, чьё наследие здесь бережно хранят для новых поколений зрителей.

Предыдущая статья
АРТ МОСКВА в Гостином дворе столицы!
Следующая статья
5 поп песен о любви, исцелении и новых началах

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru