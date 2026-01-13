Состоялась премьера фантастического детективного триллера «Резервация»

Состоялась премьера детективного триллера «Резервация» — первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности». Главные роли в сериале исполнили Денис Шведов, Филипп Янковский, Алексей Розин, Екатерина Волкова, Полина Гухман, Николай Шрайбер и другие. Режиссер — Алексей Андрианов. Производство — ON Студия и кинокомпания Team Films.

«Резервация» — это история об отце, который любой ценой должен вытащить свою семью из аномальной зоны, отрезанной от внешнего мира невидимым барьером. Ради спасения Тины (Екатерина Волкова) и Маши (Полина Гухман) Сергею, герою Дениса Шведова, предстоит разобраться со всем, что происходит в его родном городе, и пойти на сделку с давним врагом.

Проект затрагивает множество тем: от противостояния человека неизвестности до вопросов выбора и морали, жизни и смерти. Действие разворачивается в уникальном для отечественных проектов сеттинге — на пораженной загадочной аномалией территории, куда можно войти, но нельзя выйти. Это «сериал-ловушка» со множеством героев и сюжетных линий, готовый держать зрителя в напряжении до финальных титров и эпизод за эпизодом задавать все новые и новые вопросы.

Возвращение домой оборачивается шоком — дома больше нет. Родной город Сергея, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. Там нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за её пределы заканчивается смертью.

В надежде вытащить родных из ловушки, Сергей решается проникнуть на закрытую территорию. Реальность оказывается ещё мрачнее: уже несколько лет здесь бесследно исчезают дети. Исчезновения как-то связаны с аномалией, а значит ради спасения своей семьи Сергею придётся раскрыть тайну резервации. Но только ли аномалия им угрожает?

Алексей Розин: «Резервация» для меня, в первую очередь, наверное, про то, что свобода, сила духа, способность к подвигу и сам подвиг ради всеобщего блага, как и само «всеобщее» благо, зачастую выглядят совсем не так, как мы ожидаем их видеть, и проявляются совсем иначе, чем мы привыкли о них думать.

Самым сложным лично для меня оказалось довольно большая зона импровизации. Но постепенно и это вошло в ритм и больше уже никакие сложности нас не отвлекали.

Со всеми партнерами, кроме Полины, мне уже выпадало работать вместе. С Денисом мы вообще знакомы тысячу лет — служили в одном театре. Все актеры с большой буквы «А», поэтому работать с такими партнерами легко и приятно, несмотря даже на мрачный сюжет и зимние съемки».

Актриса Екатерина Волкова: «Снимали зимой, на морозе. Художник по костюмам придумал нам всем многослойные образы, и на мне было много всего, помимо пуховика. Надо было быстро бежать по морозу и кричать: «Сергей, Сережа!» Леша говорил: «Не волнуйся, снимем одним дублем». Но куда от камеры бежать не уточнили. Я побежала на камеру, а надо было свернуть. В общем, дублей было несколько, потом еще возникла идея повесить на меня камеру GoPro. Я думала, что умру, голоса кричать уже не было, слезы от ветра на глазах, но, к счастью, от этой идеи отказались. Это счастье — работать в такой дружной и профессиональной команде под руководством крутого режиссера, знающего, что ему точно надо, и добивающегося этого».

Актер Юрий Насонов: «Проект «Резервация» привлек меня идеей и сюжетом. Город вне времени, лишенный связи с внешним миром. Клетка и смертельная опасность за ее пределами. Съемки проходили зимой в Подмосковье. Технически это было очень сложной задачей — создать мир, который живет по особым правилам, в особых условиях.

Я люблю работать с Лешей. Мы уже работали на «Столыпине». Он мне доверяет и дает много свободы. В нем много фантазии и поиска. Очень рад был снова с ним поработать. С Денисом Шведовым у нас основная линия и мне было приятно с ним поработать. Мне кажется, мы интересно завязали наших героев».

Актриса Валерия Астапова: «Резервация» — проект о человеке, о его темных и светлых сторонах, о добре и зле. О том, что любовь в любых, даже в самых мистических и страшных обстоятельствах, — главная движущая сила на земле! Ну а лично для меня — о том, что женщина, защищая своего ребенка, готова на самые воинственные и безумные поступки!

Когда я увидела такой мощный актерский состав, у меня пробежали мурашки от предвкушения. Работать с такими партнерами — самое настоящее актерское удовольствие. Предпочитаю быть вечным учеником и учиться у таких профессионалов.

Самым сложным было не заледенеть в кадре! Помимо прекрасной работы художников, нам еще здорово подыгрывала погода. Порой было так холодно, что было тяжело сохранить хоть какую-то дикцию, когда уже буквально сводило лицо».

Актер Степан Белозеров: «Если одним словом, то «Резервация» у меня напрямую ассоциируется с клаустрофобией. Это проект о том, что происходит с людьми в ограниченном закрытом пространстве, о том, как все их пороки и страшные тени начинают лезть наружу. Но есть, конечно, и что-то хорошее между людьми в резервации, но это вы уж посмотрите сами.

Мне кажется, это исследование человека, оказавшегося запертым в банке с другими людьми. И у каждого из них свои цели, свои принципы, что очень важно, какая-то своя мотивация. Это ограниченная модель всего мира в рамках одной резервации».

Режиссер Алексей Андрианов: «Во-первых, это очень интересная история. Во-вторых, мир, созданный командой этого фильма, действительно придуман очень тщательно и художественно, во всех смыслах этого слова, от грима и костюмов до локаций и компьютерной графики. Ну и, в-третьих, актеры. Кастинг получился замечательный, никого не оставит равнодушным.

Сергея писали, уже примерно понимая, что типаж Дениса Шведова идеально подходит герою. Так и произошло. Что касается остальных актеров, нам очень повезло с кастом. Мы, наверное, за месяц уже определились с основным составом. Почти не было сомнений, что каждый из них на своем месте. Не говоря уже о том, что все они большие звезды и в первую очередь профессионалы».