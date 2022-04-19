В Подмосковье оформлено почти 215 тысяч «Пушкинских карт»

Более 5 млн «Пушкинских карт» выпустили с момента запуска 1 сентября прошлого года совместной программы Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций РФ и «Почта банка». За это время в Московской области оформлено почти 215 тыс. «Пушкинских карт», что является одним из лучших показателей в стране.

«Пушкинская карта» – это специальная банковская карта для молодых людей от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, причем деньги перечисляет государство. С 1 сентября по 31

декабря 2021 года на карту зачисляли 3 тыс. рублей, в 2022 году сумму увеличили до 5 тыс. рублей. С 1 февраля обладатели карты могут приобретать билеты на сеансы отечественного кино. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

«В Московской области в программе участвуют 144 учреждения культуры: 54 культурно-досуговых центра, 20 театров, 23 музея, 5 концертных организаций, 3 библиотеки, 39 кинотеатров, – сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. – Планируется, что в 2022 году к программе подключится еще не менее 50 учреждений».

На сегодня в Подмосковье при помощи «Пушкинских карт» молодые жители купили 18,8 тысяч билетов, из которых 14,3 тысячи – в театры и почти 2 тысячи – в музеи.

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